Entre os dias 14 e 16 de janeiro, os agentes do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) realizaram em todo o Estado uma Operação em combate à criminalidade e alcoolemia, coibindo atitudes ilícitas e evitando acidentes, denominada de Operação Baco.

Na ERS-389, em Xangri-lá, foram abordados 617 veículos, sendo 939 pessoas identificadas. Foram realizados 230 testes de etilômetro, sendo seis motoristas flagrados por embriaguez ao volante. Além desses, sete tiveram veículos apreendidos por apresentarem irregularidades e outros 38 tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Durante as ações, os policiais também apreenderam 35 gramas de maconha, 0,8 gramas de cocaína e cinco comprimidos de ecstasy.

DADOS NO RIO GRANDE DO SUL

Em todas as rodovias do Estado foram fiscalizados 15.753 veículos, sendo identificadas 11.991 pessoas. Ao todo, 3.186 motoristas foram autuados, sendo 88 por embriaguez. Além disso, foram flagrados nas rodovias do RS, mais de 7,5 mil veículos andando acima do limite de velocidade.

