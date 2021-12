A Polícia Civil (PC) e o Ministério Público (MP) deflagraram na manhã de quarta-feira (1), uma Operação para combater crimes de receptação de objetos, oriundos de furtos e roubos de cabos de energia. As ações também contaram com o apoio dos agentes do Corpo de Bombeiros Militar, Vigilância Sanitária e da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE).

A Polícia alertou os proprietários desses estabelecimentos de que os órgãos de segurança pública “estão em alerta permanentemente para esses delitos”. Além disso, foram fiscalizados o funcionamento dos locais e se as normas ambientais e medidas de prevenção contra incêndio estavam sendo cumpridas.

Ao todo, foram fiscalizados cinco estabelecimentos, incluindo locais de comércio de sucata, desmanche de veículos e oficinas mecânicas. Segundo o delegado João Henrique Gomes, dois homens foram presos, ambos com antecedentes criminais. Eles foram conduzidos a Delegacia de Polícia (DP) para o registro de ocorrência. Vale ressaltar que novas ações como essa não estão descartadas.

FOTO: PC

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some