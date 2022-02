OSÓRIO – Os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) da Brigada Militar (BM) realizavam patrulhamento de rotina em Mariápolis, na noite de domingo (20), quando avistaram um veículo suspeito estacionado em frente a uma residência, na Rua Monteiro Lobato.

Ao avistarem um homem sair da casa, os Policiais Militares (PMs) realizaram a abordagem. Além do indivíduo, outras três pessoas (um homem, uma mulher e um adolescente) estavam na moradia. No local, com auxílio dos cães farejadores, os PMs apreenderam dois revólveres calibre 38 milímetros (mm), uma pistola 380mm, 28 munições, dois carregadores, 1,2 quilo de drogas como crack, cocaína e maconha, além de três balanças de precisão, rádios comunicadores, seis celulares e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 1.646,00 (mil seiscentos e quarenta e seis reais).

Os homens e a mulher foram presos e o adolescente apreendido. Os quatro foram conduzidos a Delegacia de Polícia (DP) da cidade, onde foi registrada a ocorrência.

Foto: BM

