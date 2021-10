A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta sexta-feira (29), a Operação Finados. De hoje (sexta) até a próxima terça-feira (02/11), as rodovias federais do Estado, incluindo as BRs 101 e 290 (Freeway), vão contar com reforço no policiamento.

A PRF reforçará o efetivo de serviço, aumentando a visibilidade do policiamento ostensivo para fomentar maior segurança dos usuários das rodovias. Também direcionará as ações especialmente para os locais e horários nos quais as estatísticas demonstram haver maior incidência de acidentalidade. O foco será a fiscalização de infrações que geram maior risco ou potencializam lesões em acidentes, como embriaguez ao volante e ultrapassagem indevida.

A atuação no combate ao crime também será reforçada, com apoio do seu serviço de inteligência, para prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais e drogas de circulação. APRF alerta para possibilidade de aumento de fluxo na tarde e noite desta sexta-feira, no movimento de ida, assim como na tarde e noite de terça-feira, no movimento de volta.

Foto: PRF

REFORÇO DA CCR – A CCR Viasul também vai reforçar suas equipes de atendimento durante todo o feriadão de Finados. Ao longo dos cinco dias, a Concessionária vai aumentar o número de viaturas à disposição, dando ainda mais agilidade em casos de atendimento aos usuários, por meio do posicionamento das mesmas em locais estratégicos das rodovias, além das bases operacionais.

Acompanhamento do tráfego – Por meio do aplicativo (CCR Rodovias Sul) ou do site (www.ccrviasul.com.br/fluxo-de-trafego), o motorista consegue acompanhar a situação do tráfego em tempo real nas rodovias sob concessão, incluindo as BRs-101 e 290. Ainda, para quem já está na rodovia, a CCR informa as condições do fluxo por meio de seus painéis eletrônicos de mensagens. Caso o motorista queira saber mais informações, é possível falar com os operadores que atuam no Centro de Controle Operacional (CCO), por meio do Disque CCR Viasul no 0800 000 0290, que atende gratuitamente 24 horas por dia, todos os dias. Ainda, é possível saber outras informações através do Whatsapp pelo número: (51) 3303-3858.

Caso necessário, a Concessionária prevê ainda a realização da Operação Papa Fila nas praças de pedágio. A operação consiste na cobrança antecipada da tarifa de pedágio aos veículos que aguardam na fila das cabines manuais. Nesse caso, os colaboradores da Concessionária vão até os motoristas e, após o pagamento do valor da tarifa, recebem um ticket identificado como ‘Papa Fila’, que é entregue ao chegar na cabine, agilizando assim o processo de cobrança e dando maior fluidez ao tráfego.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some