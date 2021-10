O Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral) realizou na quarta-feira (20), a 3ª edição da Operação Força Tática Regional. As ações foram realizadas em Capão da Canoa e Xangri-lá e contaram com a participação 64 agentes da Força Tática do 8° Batalhão de Polícia Militar (BPM), do 2° Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (BPAT), juntamente com o apoio do Batalhão de Aviação da Brigada Militar (BavBM) e do Canil da BM.

Ao todo, foram efetuadas cinco prisões por tráfico de drogas. Durante a Operação foram apreendidas 190 pedras de crack, quatro porções de maconha e uma porção de cocaína, além de três balanças de precisão, entre outros objetos, e a quantia em dinheiro no valor de R$ 1.147,00 (mil cento e quarenta e sete reais).

Foto: BM

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some