Na quinta-feira (4), a Brigada Militar (BM) realizou na região a 4ª edição da Operação Força Tática. As ações realizadas nos municípios de Balneário Pinhal, Cidreira e Palmares do Sul contou a participação 33 Policiais Militares (PMs) das equipes de Inteligência e Força Tática do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), além do Canil do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM), sendo utilizadas 10 viaturas.

Durante a Operação, quatro pessoas foram presas e um adolescente apreendido pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Em Balneário Pinhal, dois homens foram presos no bairro Pinhal Sul. Já em Cidreira, outros dois indivíduos foram presos, além de um menor apreendido. As ações ocorreram nos bairros Antena e Salinas.

Ao todo, foram apreendidos: uma pistola calibre nove milímetros, 32 munições, aproximadamente 1,3 mil porções de drogas como crack, cocaína e maconha, totalizando mais de dois quilos em entorpecentes, além de diversos objetos e uma quantia em dinheiro no valor de 672 reais.

Operação Força Tática apreendeu 1,3 mil porções de drogas.

Fotos: BM

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some