O Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral) realizou na última quinta-feira (7), a 2ª edição da Operação Força Tática Regional. As ações foram realizadas em Santo Antônio da Patrulha e contaram com a participação dos agentes da Força Tática do 8° Batalhão de Polícia Militar (BPM), do 2° Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (BPAT), juntamente com o apoio do Batalhão de Aviação da Brigada Militar (BavBM) e do Canil da BM.

Ao todo, foram efetuadas sete prisões por tráfico de drogas. Também foram autuadas três pessoas, as quais precisaram assinar termos circunstanciados. Durante a Operação foram apreendidas 317 gramas de maconha, 57 gramas de cocaína, 52 gramas de cocaína, quatro comprimidos de ecstasy, além de duas balanças de precisão, celulares, objetos para embalagem dos entorpecentes e uma quantidade em dinheiro.

Foto: BM

