Entre a última sexta-feira (13) e domingo (15), a Brigada Militar (BM) realizou diversas ações de combate à criminalidade em todo o Estado. As ações fazem parte da Operação Hoplitas, a qual tem intuito de reduzir o número de homicídios, latrocínios e crimes contra o patrimônio.

Apenas no Litoral Norte, foram 423 veículos abordados, sendo identificadas 699 pessoas. Dessas, 11 foram presas. Além disso, outras três pessoas foram autuadas por irregularidades de trânsito. Durante as ações foram apreendidas 787 gramas de drogas como crack, cocaína e maconha.

No total, foram identificadas 5.378 pessoas, sendo abordados 2.060 veículos e fiscalizados 82 estabelecimentos. Ao todo, foram presas 866 pessoas, além de 331 que foram autuadas por infrações de trânsito. Foram apreendidos 6,35 quilos de drogas, 60 armas brancas, 40 armas de fogo e R$ R$ 35.415,50 (trinta e cinco mil quatrocentos e quinze reais e cinquenta centavos). As ações foram realizadas em 315 municípios do Estado, contando com a presença de 2.482 agentes militares e de outros órgãos de segurança pública e 645 viaturas.

HOPLITAS – A Operação realizada pela Brigada Militar ganhou esse nome em alusão aos soldados de infantaria da Grécia Antiga, os quais utilizavam de um grande escudo para lutarem nas batalhas: o Hóplon. Daí o nome, Hoplitas. Notabilizados pela disciplina, espírito de corpo e elevado grau de treinamento, os hoplitas simbolizam o espírito guerreiro de uma tropa no enfrentamento de quaisquer adversidades, lutando lado a lado para formar uma linha em defesa de seu povo.

Foto: BM