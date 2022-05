Operação Hoplitas termina com seis prisões

A Brigada Militar (BM), por meio do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), segue intensificando as ações de combate à criminalidade em toda a região. Entre sexta-feira (20) e domingo (22), foi realizada mais uma edição da Operação Hoplitas. Ao todo, foram abordados 239 veículos, sendo identificadas 538 pessoas. Dessas, seis foram presas, além de outras três que foram autuadas e precisaram assinar termos circunstanciais.

OPERAÇÃO HOPLITAS – A Operação realizada pela Brigada Militar (BM) ganhou esse nome em alusão aos soldados de infantaria da Grécia Antiga, os quais utilizavam de um grande escudo para lutarem nas batalhas: o Hóplon. Daí o nome, Hoplitas. Notabilizados pela disciplina, espírito de corpo e elevado grau de treinamento, os hoplitas simbolizam o espírito guerreiro de uma tropa no enfrentamento de quaisquer adversidades, lutando lado a lado para formar uma linha. As ações buscam reduzir indicadores criminais em locais e faixas de horários selecionados a partir de análises feitas pelo Sistema Avante da Corporação.

Foto: BM

