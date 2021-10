Os agentes da 3ª Companhia do Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (BRBM), juntamente com os Policiais do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM), realizaram na última quinta-feira (7), uma Operação Integrada, em Osório.

Foram realizadas barreiras policiais na ERS-030, com abordagem de pessoas e veículos. As ações têm o objetivo de unir esforços e integrar o policiamento ostensivo e policiamento rodoviário no combate à criminalidade, visando evitar o ingresso de foragidos, armas e drogas no Litoral Norte, garantindo a segurança da comunidade.

Foto: BM

