Os agentes do Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (BRBM) realizaram na tarde de domingo (24), uma Operação de fiscalização de velocidade na ERS-389 (antiga Estrada do mar). Com auxílio do radar móvel, os Policiais Militares (PMs) conseguiram flagrar 57 veículos acima da velocidade permitida.

Em uma das ações, um motociclista foi autuado por estar trafegando a 172 quilômetros por hora (km/h), mais que o dobro da velocidade permitida na rodovia, que é de 80km/h. A abordagem foi realizada no quilômetro 75 da Estrada do Mar, em Arroio do Sal. Vale ressaltar que, nesses casos, o Código Brasileiro de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê a inclusão de sete pontos na carteira de habilitação, a suspensão do direito de dirigir e multa de R$ 880,41.

De acordo com a BRBM, o objetivo da operação com radar Trucam é coibir o excesso de velocidade, para reduzir os índices de acidentalidade e proporcionar um trânsito mais seguro. Segundo os agentes, novas ações como essa não estão descartas e podem ser realizadas ainda nessa semana.

Foto: BRBM

