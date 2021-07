Os agentes da Polícia Civil da cidade, juntamente com o 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) e os policiais civis de Tramandaí, deflagraram na manhã de quarta-feira (21), uma Operação para cumprir mandados de prisão contra os crimes de homicídioqualificado, tortura e corrupção de menores, ocorridos na cidade no final do mês de junho.

Segundo o delegado João Henrique Gomes, “a partir dos preocupantes registros policiais de crimes contra a vida, as investigações policiais estiveram focadas no sentido de estabelecer a autoria e a motivação dos crimes, inclusive com uso de arma de fogo”. No andamento das investigações houve apuração da motivação dos crimes e na identificação de seus autores, inclusive com envolvimento de adolescentes. Diante disso, medidas cautelares judiciais foram representadas ao Judiciário local, as quais foram regularmente deferidas.

Dois suspeitos foram presos, de maneira preventiva, sendo apreendidas duas armas de fogos. Também foram cumpridas novas medidas cautelares, sendo apreendidos diversos e novos elementos relevantes à continuidade das investigações.

Outras ações como essa não estão descartadas. Segundo o delegado Gomes, o apoio da comunidade no esclarecimento dos crimes tem sido de suma importância. A comunidade pode denunciar por meio do telefone (51) 99912-0456 (Whatsapp) ou pelo fone 181.

Foto: PC