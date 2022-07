Operação prende criminosos envolvidos em homicídios

Foi deflagrada na manhã da última quinta-feira (7), uma Operação conjunta da Brigada Militar (BM) com a Polícia Civil (PC) do RS e de Santa Catarina. As ações contaram com a participação dos agentes das Seções de Inteligência do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral) e do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), além das guarnições da Força Tática dos Batalhões.

Foram cumpridos mandados de busca e prisão nos municípios de Torres e Canoas, na região Metropolitana, além de São João do Sul (SC). Conforme a Polícia, o trabalho foi realizado a partir de investigações de recentes homicídios ocorridos nas cidades de Mampituba, Morrinhos do Sul e São João do Sul (SC), vinculados a uma organização criminosa.

Em Torres, um homem de 22 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Outro indivíduo, de 24 anos, também foi preso, por cumprimento de mandado. No local onde estava a dupla, os policiais apreenderam seis porções de cocaína, uma porção de maconha, dois celulares, um colete balístico, uma capa camuflada, três camisetas e máscaras, todos identificados com nomenclatura da Polícia Civil gaúcha, além de duas toucas ninja. Também em Torres, a Polícia aprendeu em outro endereço um aparelho celular.

Polícia apreendeu drogas e diversos objetos em residência em Torres.

Em Canoas, um homem de 30 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Com ele foi encontrado um revólver calibre 38 milímetros com seis munições intactas. O indivíduo possui diversos antecedentes por crimes como tráfico de entorpecentes, roubo e associação criminosa.

Já em São João do Sul (SC) foi realizada outra prisão. Na cidade catarinense foi cumprido um mandado de prisão contra um homem de 24 anos. O indivíduo possui várias passagens por violação de domicílio, ameaça, desacato, entre outros crimes.

Os quatro presos foram conduzidos a Delegacia de Polícia (DP) e após serem ouvidos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão a disposição da Justiça. Segundo a Polícia, as investigações vão continuar e não estão descartadas novas ações como essa.

