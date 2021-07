Uma Operação deflagrada pela Polícia Civil na tarde de quinta-feira (22) conseguiu localizar e resgatar uma mulher que estava mantida como refém em um cativeiro, localizado em Capão de Canoa. Segundo a Polícia, a vítima teria sido sequestrada no início da manhã de terça (20), quando saía do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da Zona Norte de Caxias do Sul, na Serra (onde trabalha como assistente social) e foi trazida para o Litoral Norte.

Após investigações, os policiais chegaram ao esconderijo dos criminosos, localizado na Rua Tupinambá, em Arroio Teixeira. Ao todo, foram efetuadas seis prisões, sendo cinco homens e uma mulher. Um casal foi preso na Rota do Sol, duas pessoas em uma estrada próxima a Bom Princípio e as outras no local do cativeiro.

Entre os presos, estão dois amigos do marido da vítima, os quais seriam os mandantes do crime. Segundo o delegado João Paulo de Abreu, em quatro oportunidades, um dos indivíduos esteve na delegacia junto com o esposo da vítima para prestar apoio. “Oferecia carona e levava comida para o amigo, tudo na tentativa de se aproximar e descobrir o que a polícia já sabia”, conta.

Os detalhes da operação foram mantidos em sigilo para não atrapalhar as investigações e reduzir os riscos à mulher. “É um crime que exige uma preocupação muito grande, porque é um crime muito brutal. É algo que nos emociona quando vemos o reencontro. É muito gratificante”, acrescenta o subchefe de Polícia do RS, delegado Fábio Motta Lopes.

Já o titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Caxias do Sul, delegado Luciano Righês Pereira, afirmou que este foi um dos casos mais complexos do órgão até o momento. “Tão logo fomos acionados, começaram as diligências. Lançamos mão de inúmeras técnicas avançadas de investigação”, admite. A ação contou com a participação dos agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Caxias, e do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), além dos policiais civis de Capão.

A vítima estava bem e foi levada de volta a Serra gaúcha. Segundo a Polícia, os sequestradores chegaram a pedir resgate de R$ 600 mil ao marido da vítima, o qual é empresário, porém, não acabou sendo realizado. Os presos foram conduzidos a Delegacia para o registro de ocorrência e, posteriormente, levados ao sistema prisional, onde vão ficar a disposição da Justiça.

FOTO: PC