Operação prende três pessoas e apreende menor envolvidos em homicídio

OSÓRIO – A Polícia Civil (PC), em parceria com a Brigada Militar (BM), desencadeou na última sexta-feira (30/12), uma Operação para combater o crime de homicídio na cidade. Ao todo, foram cumpridas seis ordens judiciais, incluindo mandados de busca e apreensão, prisão temporária e internação provisória de adolescente infrator.

Conforme o delegado João Henrique Gomes, responsável pelas investigações, três pessoas foram presas, sendo dois homens e uma mulher, além de uma adolescente que foi apreendida. Segundo ele, todos estariam envolvidos em um homicídio registrado no último dia 26/12. Na ocasião, um jovem de 23 anos foi encontrado morto no pátio de sua residência, no bairro Medianeira. Segundo a Polícia, o homem teria tido a casa invadida por homens armados, sido arrastado para fora e morto a tiros. A vítima, que não teve a identidade revelada, possuía antessentes por furto, posse e tráfico de drogas.

Durante a Operação, que também contou com a participação dos agentes do Conselho Tutelar do município, foram apreendidas diversas porções de entorpecentes, celulares, computadores, uma quantia em dinheiro, além de um automóvel, o qual, de acordo com o delegado Gomes, teria sido utilizado pelos criminosos durante a fuga. Ao todo, 20 agentes e cinco viaturas foram utilizadas durante o trabalho. O caso segue sendo investigado e novas ações como essa não são descartadas.

Foto: PC