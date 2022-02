A Brigada Militar (BM) deflagrou na última sexta-feira (4), em Tramandaí, a Operação Saturação e Ordem. O objetivo das ações é a manutenção dos indicadores de criminalidade e o aumento da segurança nos municípios da região. Durante o trabalho dos Policiais Militares (PMs) um homem de 39 anos foi preso e um adolescente de 17 anos apreendido por tráfico de drogas.

A dupla foi abordada no Parque dos Presidentes. Segundo a BM, os dois foram abordados após serem avistados pelos PMs em situação suspeita. Durante a revista, os policiais encontraram um revólver calibre 38 milímetros com seis munições intactas, 142 pedras de crack, 18 porções de maconha, um aparelho celular e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 1.332,00 (mil trezentos e trinta e dois reais).

Ambos foram conduzidos a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada a ocorrência.

Foto: BM

