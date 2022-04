No domingo (3), a Brigada Militar (BM) e a Polícia Civil (PC) realizaram no Litoral Norte uma ação em conjunto com objetivo de combater o tráfico de drogas na região. As ações, que fazem parte da Operação Scar, ocorreram nos municípios de Palmares do Sul, Osório e Tramandaí, com a participação de agentes do dos setores de Inteligência do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral) e do 8° Batalhão de Policiamento Militar (BPM), além de equipes da Força Tática do Batalhão e Policiais Civis.

Na praia de Tramandaí Sul, em Tramandaí, os policiais encontraram um local utilizado para armazenar drogas. Na residência foi apreendido um quilo de cocaína, três quilos de cafeína pura em pó, dois potes com cafeína em comprimidos, balanças de precisão, R$ 2,8 mil e diversos apetrechos para o tráfico. Já em outro bairro de Tramandaí, os policiais aprenderam uma munição calibre 556 milímetros, diversos eletrodomésticos e equipamentos de academia.

Na residência de um dos alvos da operação, em Osório, foram apreendidos diversos objetos sem procedência, entre eles, 22 cartuchos de munição calibre 12 milímetros, quatro drones, aparelho de choque e balança de precisão. Em Palmares do Sul foi apreendida uma porção de cocaína e R$ 3,8 mil oriundos do tráfico de entorpecentes.

No final da Operação seis pessoas foram presas. Todas foram conduzidas a Delegacia de Polícia (DP) para o registro de ocorrência e, posteriormente encaminhadas ao sistema prisional.

Foto: PC

