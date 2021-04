A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está reforçando a fiscalização de trânsito e o combate a criminalidade em todas as rodovias federais do Estado. As ações, as quais iniciaram no último dia 28 de março, fazem parte da Operação Semana Santa e seguem até o próximo domingo (4).

No feriado da Semana Santa, historicamente as rodovias federais gaúchas apresenta aumento de fluxo de veículos. Com a pandemia, em 2020 esse movimento de anos anteriores não se repetiu. Nesse ano, com restrições para o comércio e o turismo, a tendência é que o não aumento do trânsito nas rodovias gaúchas se mantenha. Mesmo assim, a PRF alerta para os dias e horários em que podem acontecer os picos de fluxo no período: Manhã de sexta-feira (2); Tarde e noite de domingo (4).

A PRF está preparada para qualquer cenário de movimentação, visto que reforçou o seu efetivo e (como de costume) direcionou o policiamento especialmente para os locais e horários com previsão de maior incidência de acidentalidade, em que as estatísticas demonstram possuírem mais probabilidade de acidentes graves.

O foco é a fiscalização de infrações que geram maior risco ou potencializam as lesões nos acidentes, como embriaguez ao volante, ultrapassagem indevida, uso do celular e a correta utilização do cinto de segurança. A PRF também vai intensificar sua atuação no combate ao crime, em especial realizando abordagens focadas nas informações do serviço de inteligência, para prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais, drogas e produtos contrabandeados de circulação.

FOTO: PRF