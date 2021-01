Na noite da última sexta-feira (25), a Brigada Militar (BM), com apoio do policiamento montado, agentes da Guarda Municipal e Departamento de Trânsito (Detran), realizaram a Operação Sossego. A Operação trata-se de uma ação integrada entre os setores da Segurança Pública e é efetuado por meio de ações de barreiras, patrulhamento e abordagens em geral. Na ocasião, as barreiras foram realizadas na Prainha, Praia Grande e nos Molhes, com o objetivo de evitar a prática da contravenção de perturbação do sossego alheio e aglomerações, reprimindo também a criminalidade, visando a segurança na região.

Foto: BM