Operação Sossego é realizada pela BM

A Brigada Militar (BM) deflagrou na noite de sábado (14), a Operação Sossego. O objetivo é evitar a prática da contravenção de perturbação do sossego alheio e desordens no geral, aumentando a percepção de segurança pública, visando à prevenção da criminalidade no Litoral Norte.

As ações foram realizadas nos municípios de Balneário Pinhal e Cidreira, contando com a participação dos agentes da 3ª Cia e da equipe de Força Tática do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM). Durante a Operação foram abordados veículos e fiscalizados estabelecimentos comerciais, sendo abordadas dezenas de pessoas. Nenhuma pessoa foi presa, sendo apenas autuadas por infrações.

Foto: BM

