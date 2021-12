Os principais órgãos de Segurança do Estado estiveram reunidos na manhã da última quinta-feira (9), para discutir as ações que vão ser realizadas nas rodovias durante o próximo Verão. O encontro foi realizado no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no quilômetro 91,3 da BR-290 (Freeway), em Porto Alegre.

O encontro contou com a presença de integrantes da Secretaria de Logística e Transportes (Selt), do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), da concessionária CCR Viasul, da PRF, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, citou as obras e serviços realizados na malha rodoviária estadual. De acordo com ele, cerca de R$ 40 milhões já estão aplicados em melhorias de estradas no Litoral do Estado, incluindo a ERS-030, a Estrada do Mar, a Interpraias, a Rota do Sol e ERS-040.

Além de obras em rodovias, o Daer promoverá mudanças no sistema de transporte intermunicipal de passageiros. A autarquia autorizou a operação de 300 horários extras em 130 linhas de ônibus e reforçará a fiscalização nas rodoviárias da região. A expectativa é abordar 1,5 mil veículos no período do veraneio.

PREVENÇÃO A ACIDENTES

O Comando Rodoviário da Brigada Militar intensificará as ações de fiscalização nas rodovias estaduais. Guarnições com radares móveis e etilômetros monitorarão as rodovias mais movimentadas, com efetivo e viaturas em pontos estratégicos do Litoral gaúcho.

Ao longo da Freeway, a CCR Viasul disponibilizará materiais informativos com orientações aos motoristas para um trânsito seguro. As praças de pedágio passarão a aceitar o pagamento da tarifa por meio de cartão de crédito ou débito, inclusive por aproximação, e um consultório odontológico para caminhoneiros ficará disponível no quilômetro 77 da rodovia.

