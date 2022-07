Osoriense é campeã da Copa RS de Beach Tennis

Entre os dias 21 e 24 de julho, Porto Alegre recebeu a segunda etapa da Copa RS de Beach Tennis. Mais de 200 atletas participaram da competição realizada pela Federação Gaúcha de Tênis (FGT). E como é de costume, teve osoriense subindo no ponto mais auto do pódio.

Jogando ao lado da portoalegrense Luiza Padilha, Maurem Braun foi campeã da Feminina B. Dez duplas disputaram a competição na categoria. Maurem e Luiza ficaram no grupo 1, onde avançaram na liderança com duas vitórias, ambas por 6 a 2, contra Michele/Maria (Encantado) e Carina/Mariana (Porto Alegre). Passando direto para as semifinais, as duas enfrentaram Bianca e Kátia (Poa) e venceram por dois sets a zero, com duplo 4×3.

Já na final, mais um duelo contra uma dupla da capital, dessa vez contra Marina e Patrícia. Depois de ganharem o primeiro set de 4 a 2, Maurem e Luiza perderam a segunda parcial de 4 a 2. Mas no set decisivo, as duas venceram por 10 a 3, se sagrando campeãs da competição.

A próxima etapa da Copa RS de Beach Tennis está marcada para o mês que vem, também em Porto Alegre, entre os dias 19 e 21 de agosto.

Foto: Divulgação

