A osoriense Alice Ribeiro foi eleita a Miss Brasil Mundial Baby. Considerado um dos maiores concursos de beleza do país, o Mini Miss Brasil Mundial tem como missão revelar a menina mais bonita do país nas categorias Mini, Infantil, Teen e Juvenil. Além de receber a tão desejada coroa em uma realidade emocionante, as campeãs vão representar o Brasil em uma competição no exterior.

A conquista veio na semana passada após a menina derrotar concorrentes de outros 25 estados e do Distrito Federal. Esbanjando simpatia e doçura, Alice foi a grande campeã na categoria Baby, conquistando todos os jurados na entrevista e passarela. Segundo a mãe de Alice, Silvana Ribeiro, a pequena de apenas cinco anos se divertiu muito durante todas as fases do concurso. “Não sei explicar esse sentimento, não foi uma competição fácil, tentamos representar nossa cidade e nosso Estado. Tínhamos o melhor sorriso e simpatia, ela subiu na passarela do jeitinho dela e se divertiu muito”, disse a mãe da Mini Miss.

Pelas redes sociais, a osoriense expressou toda a sua alegria pela conquista e falou sobre a difícil trajetória até conquistar o título. “Só quem conviveu comigo sabe o esforço para mim chegar no Miss Brasil. Nada foi fácil para mim participar, minha inscrição foi paga pela prefeitura, meus vestidos não tiveram luxo, mais foram feitos com amor pela minha mãe e o tio Elemar a sua irmã que desde do início estavam cuidando de cada roupa minha. Minha equipe foi a minha mãe e minha irmã, que foram minhas cabeleiras, maquiadoras e torcida. Minha Vitória veio pelo meu empenho. Vários dias de ensaio dentro da sala de massagem da minha mãe, noites treinando como desfilar e como falar com os jurados (treinos que minha mãe tirava da internet, por que a gente não tinha como pagar uma pessoa para me ensinar), não tive estilista não tive cabelereiro renomado, mais tive a chance de mostrar o meu BRILHO, mostrar que eu era capaz. Sou Mini Miss Brasil Baby por mérito e competência minha, e com muito orgulho”, declarou Alice.

Foto: Divulgação

