O meio-campo Yann Rolim vai defender a equipe do Joinville Esporte Clube (Jec), de Santa Catarina (SC) na temporada de 2021. O osoriense de 26 anos já havia sido registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no dia 09/03 e na última segunda-feira (22), teve a sua contratação oficializada pelo clube. De acordo com o time catarinense, o contrato assinado entre as partes é válido até dezembro desse ano. Com isso, o atleta vai disputar o Campeonato Catarinense, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série-D.

Revelado pelo Barra (SC) e com passagem rápida pelo Juventude de Caxias do Sul, Yann teve poucos jogos como profissional antes de ser vendido para o Vitória de Setúbal de Portugal, em 2015. Na Europa ele atuou ainda por FSV Frankfurt e Karlsruher da Alemanha, além do Aalborg da Dinamarca. Ao todo, foram 76 partidas disputas fora do país, onde marcou 12 gols e deu sete assistências.

Após um período longe da sua terra natal, o jogador retornou ao Brasil em 2018, para atuar pela Chapecoense (SC). Atrapalhado pelas lesões, Yann só disputou 14 jogos com a equipe de Chapecó, em quase dois anos de clube, não balançando as redes e dando apenas uma assistência com a camisa da Chape. O meio-campo estava no grupo rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e teve seu contrato recendido no início de 2020.

Em um ano marcado pela pandemia e paralisação dos campeonatos esportivos, Yann retornou a Barra, em outubro do ano passado para a disputa da segunda divisão do Campeonato Catarinense. Rolim fez parte do grupo que levou a equipe de Balneário Camboriú ao 4o lugar da primeira fase, o que não foi suficiente para classificar o time para as finais da competição.

PRONTO PARA A ESTREIA

Liberado para jogar, Yann Rolim já está a disposição do técnico Vinicius Eutrópio. “Estou me sentindo bem. A gente treinou muito nas últimas semanas e estou 100% para a estreia. Estou confortável aqui, tenho amizade de longa data com pessoas daqui, e os jogadores me receberam bem. Espero vir para somar e ajudar esse grande clube”, declarou o atleta durante sua apresentação oficial.

A estreia de Yann, que poderia ocorrer na quarta-feira (24), acabou não ocorrendo devido ao adiamento da partida entre Avaí e Joinville válida pela 5a rodada do Catarinense. Agora o Joinville volta a campo em casa no domingo (28), às 19h para enfrentar o Criciúma pela sexta rodada do estadual, partida essa que pode marcar a estreia do osoriense Rolim com a camisa do Jec.

JOINVILLE EM 2021

Após quatro jogos no Campeonato Catarinense, o Joinville está invicto com oito pontos ganhos (duas vitórias e dois empates). A equipe está entre as oito primeiras da competição (grupo que se classifica para a segunda fase). No Catarinense de 2021, as 12 equipes jogam todas contra todas (em turno único), aonde os oito primeiros vão para as quartas de final, com os vencedores avançando para as semifinais e depois a final. Já os dois últimos são rebaixados para a segunda divisão de SC.

O novo time de Yann Rolim está invicto na temporada. Além da boa campanha no Estadual, o Jec foi campeão da Recopa Catarinense ao derrotar a Chapecoense nos pênaltis por 5 a 3, após empate em 1 a 1 no tempo normal, partida essa disputa no final de fevereiro, na Arena Condá, em Chapecó. Já na Copa do Brasil, o Joinville avançou para a segunda fase ao ficar no 0 a 0 com o Santa Cruz, em partida realizada na última quarta-feira (17), no Estádio dos Plátanos, em Santa Cruz do Sul. Agora, a equipe vai enfrentar o Atlético (GO) pela segunda fase da competição (jogo ainda sem data confirmada).

Foto: Vitor Forcellini