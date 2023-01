Osoriense é o ganhador do Renault Kwid zero quilômetro

OSÓRIO – Após mais de um mês, terminou na manhã de sábado (7), a nona edição da Campanha Sonhe com o Natal Bons Ventos. Com novo nome, a ação teve como slogan: ‘União Para Transformar’. Promovida pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Osório (Acio), a Campanha se encerrou com o sorteio do Renault Kwid zero quilômetro. A cada R$ 100,00 em compras em qualquer loja participante, a pessoa teria direito a um cupom para participar do sorteio.

O sorteio ocorreu no Largo dos Estudantes. Quem esteve presente pode acompanhar uma apresentação musical com Thomás Lenz. E o grande vencedor foi o osoriense Andrey Brando Ferreira. Ele adquiriu o cupom após um compra no Supermercado Samy. No final, o vice-presidente da Acio, Lucas Gehlen, avaliou de forma positiva a Campanha, a qual reuniu mais de meio milhão de cupons, com mais 100 empresas participantes: “Agradecemos a todos os patrocinadores e apoiadores pelo interesse na campanha deste ano. Foi um sucesso e estamos muito felizes em ter tantas pessoas participando. Parabéns ao ganhador Andrei, esperamos que aproveite muito o seu novo carro! Gostaríamos de agradecer a todos pelo apoio e esperamos vê-los de novo em nossas próximas campanhas. Obrigado a todos e até a próxima”, declarou o vice-presidente da Acio.

Fotos: Divulgação