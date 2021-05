A osoriense Victórya Leal Altmayer Silva esteve durante esse mês participando do International Science and Engineering Fair (ISEF). A ISEF é considerada a maior Feira de Ciências pré-universitária do Mundo e ocorre todos os anos nos Estados Unidos. Porém, devido a pandemia precisou ser realizada totalmente de maneira online.

Nesse ano, o evento contou com a participação de 1.836 jovens pesquisadores, de 65 países, regiões e territórios do mundo todo, sendo apresentados 1.480 projetos, sendo desses, 18 do Brasil, incluindo o de Victórya Leal. Ela conquistou a vaga após ser premiada na 19ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), em março desse ano.

Na última sexta-feira (21), foram divulgados os trabalhos premiados. A estudante do curso Técnico em Administração Integrado ao Médio do Campus do Instituto Federal do RS (IF-RS) conquistou o quarto lugar, entre 84 projetos, na categoria Comportamento e Ciências Sociais com o trabalho ‘Projeto Fidere: Desenvolvimento de um APP voltado à economia circular de brechós e associações do Litoral Norte gaúcho’.

Para a estudante essa foi a realização de um sonho: “Há nove meses, se alguém tivesse me dito que tudo isso aconteceria, eu nunca acreditaria. O prêmio é um reconhecimento muito lindo, mas o de mais especial que carrego comigo é um amadurecimento e a evolução, não só como pesquisadora, mas como ser humano. Sei que no dia de hoje sou uma pessoa melhor por todas as frustrações, ensinamentos e conquistas que a ciência me trouxe. Estou extremamente grata a tudo isso e, especialmente, aos meus orientadores que construíram comigo o Fidere”, declarou Victórya.

Vale ressaltar que a ISEF dá uma premiação em dinheiro para os premiados, a qual varia entre 500 e cinco mil dólares (entre R$ 2.660 e R$ 26.604). Com a conquista, a osoriense recebeu o prêmio de 500 dólares (aproximadamente R$ 2.660). Na sua categoria, o primeiro prêmio foi divido entre dois trabalhos: ‘Um ensaio clínico randomizado que avalia a eficácia diferencial de Ginkgo biloba, Ginseng, Curcuma longa Linn. e vinpocetina na aprendizagem espacial e memória em camundongos’, de Sarah Hens, da Menai High School, de Nova Gales do Sul, Austrália; e ‘Autismo de Fenotipagem Digital: Investigando Vocal Objetivo e Quantificação de Movimento para Caracterizar a Gravidade do Autismo’, de Emilin Mathew, da American Heritage School, dos Estados Unidos.

PROJETO PREMIADO

O projeto de Victória, que teve a orientação da professora e atual diretora do Campus do IF-RS, Flávia Twardowski; e coorientação do docente Cláudius Jardel Soares; buscou uma solução para alavancar a economia circular de brechós e associações da região. Para isso, foi realizado o mapeamento de 35 brechós e 14 associações femininas nas cidades de Capão da Canoa, Osório e Tramandaí. O primeiro resultado foi a criação de um aplicativo de celular inovador no mercado internacional tecnológico, com o modelo de testes disponível no Google Play, e que funcionará como loja virtual.

OUTRAS PREMIAÇÕES

A ISEF é a finalização da etapa de competições de feiras de ciências. Victórya já obteve diversos reconhecimentos com esse projeto: na 19ª edição da Febrace, ficou com o 1º lugar na área “Ciências Sociais Aplicadas”. Com o trabalho a osoriense também conquistou o “Prêmio Destaque Unidades da Federação”, garantindo o posto de melhor projeto do Estado do Rio Grande do Sul frente a outros 31 participantes, e o ‘Prêmio Regeneron ISEF’, recebendo o credenciamento para o evento internacional.

CAMPUS IF-RS NO ISEF

A participação de Victórya, a oitava de alunos do Campus do IF-RS, só serviu para manter a tradição da instituição, de sempre ter ao menos um premiado na ISEF, desde 2015. O maior destaque nesses anos foi o 1º lugar de Juliana Estradioto na área de ‘Ciência dos Materiais’, em 2019.

Foto: Divulgação