Entres os dias 13 e 15 de novembro, a cidade de Santa Cruz do Sul recebeu no Ginásio Poliesportivo do Parque da Oktoberfest, o Festival dos Festivais 2021. O evento contou com as edições do Encontro de Arte e Tradição Gaúcha (Enarte), o Festival Gaúcho de Danças Tradicionais (Fegadan) e o Festival Gaúcho de Chula (Fegachula).

Organizado e promovido pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), o evento contou com a presença de 47 grupos tradicionalistas, incluindo o CTG Estância da Serra e o Piquete Bocal de Prata. Ao todo, mais de 3,5 mil pessoas acompanharam as apresentações nas seguintes categorias: Danças Gaúchas de Salão, Chula, Declamação Feminina e Masculina, Intérprete Solista Vocal Feminina e Masculina, Conjunto Vocal e Instrumental, Bandoneon, Gaita de Boca, Gaita Piano e Gaita Botão (até oito baixos e mais de oito baixos), Violão, Violino; Trovas, Pajada e Causo.

Ao final da competição, o CTG Estância da Serra voltou para casa com um troféu. Douglas dos Anjos terminou em 3º lugar na categoria Gaiteiro. O título da categoria ficou com Luiz Miguel Valim do CTG Sinuelo, de Caxias do Sul. E em segundo lugar ficou Monalise de Souza, do CTG M’Bororé, de Campo Bom.

Foto: Divulgação

