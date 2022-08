Osoriense é vice-campeã do 4Play Open de Beach Tennis

Entre os dias 12 e 14 de agosto, foi realizado na 4Play Beach Sports, em São Leopoldo, o 4Play Open de Beach Tennis. A competição, organizada pela Federação Gaúcha de Tênis (FGT), contou com cerca de 80 atletas de 12 categorias, incluindo simples (Feminina D) e duplas nos naipes Masculino, Feminino e Misto.

E como é de costume, mais uma vez teve osoriense no pódio. Jogando ao lado de Fernanda Sana de Porto Alegre (Poa), Maurem Braun ficou com o vice-campeonato na Feminina B. Sete duplas disputar a competição. Na primeira fase, as duas caíram no grupo 1, com outras duas duplas.

Maurem e Fernanda passaram em primeiro com duas vitórias por 6 a 0 para cima de Letícia/Luciana (Poa) e Carina/Mariana (Poa). Nas semifinais elas derrotaram Eduarda (Novo Hamburgo) e Laura (Porto Alegre) por dois sets a zero, parciais de 4×2 e 4×3. Já na final, as duas chegaram a vencer o primeiro set contra Bianca Molozzi e Kátia Haeberlin (Poa) por 4 a 1. Mas acabaram perdendo o segundo set por 4 a 0 e no set decisivo Maurem e Fernanda tomaram 10 a 2, ficando o vice-campeonato do torneio.

Foto: Divulgação

