Osoriense é vice-campeão do Sul Brasileiro de Enduro Regularidade

No último sábado (12), a cidade de Morro Reuter recebeu a sexta e última etapa do Campeonato Sul Brasileiro de Motocross – Enduro Regularidade. Ao todo, duas baterias foram disputadas, sendo definido o grande campeão. Mesmo ficando em segundo lugar nas duas baterias, o piloto osoriense Mauro Cesar Souza (Maurão) não conseguiu tirar a vantagem para o líder e terminou com o vice-campeonato da competição, na categoria Over 45. O campeão foi o paranaense Claudio Hiert, da cidade de Toledo. Sem pontuar em Morro Reuter, o piloto terminou com 233 pontos, 75 a mais que Maurão, que ficou com 158 pontos.

Na categoria Estreantes, Regina Formagio ficou em sexto lugar nas duas baterias, terminando na terceira colocação geral, com 68 pontos. Na mesma categoria, Pablo Elias acabou somando 30 pontos, ficando em sexto no geral. O campeão foi Gennoar Giddani. O piloto de Nova Palma venceu a última bateria, terminando com 92 pontos, um a mais que o vice-campeão Erton Muller, de Candiota. Na categoria Intermediária, Marcão Freitas ficou em terceiro e sexto nas baterias, terminando na quarta colocação geral, com 84 pontos. O campeão foi Daniel Zanin de Maravilha (SC), com o total de 225 pontos. Já na categoria Novatos, Leandro Cunha ficou em segundo e terceiro nas baterias, terminando na oitava colocação geral, com 55 pontos. O campeão Leandro Han de Bagé, com o total de 161 pontos.

OUTRAS COMPETIÇÕES

Além do Sul Brasileiro, a prova também valeu pontos para o Campeonato Gaúcho e a Copa Spinelli Borússia da modalidade. No Campeonato Gaúcho, a briga pelo título segue acirrada na categoria Over 45. Após os dois segundos lugares em Morro Reuter, Maurão viu a diferença para Eduardo Diehl aumentar de 12 para 18 pontos. O osoriense tem 392 pontos contra 410 de Diehl. Apenas os dois pilotos seguem na briga pelo título.

A situação está semelhante na categoria Junior. Depois de dois segundos lugares em Morro Reuter, Marcão Freitas chegou aos 415 pontos, 18 a menos que o líder Willian Thomé, restando apenas os dois na briga pelo título. Na categoria Novatos, Leandro Cunha já confirmou o terceiro lugar. Com 310 pontos, o osoriense não pode mais alcançar o líder Moisés Backes. Com as vitórias nas duas baterias em Morro Reuter, Backes chegou aos 485 pontos e confirmou o título da competição.

Já na categoria Estreantes, Pablo Elias (com 213 pontos), Regina Formagio (com 208 pontos) e Toio (com 32 pontos) não têm mais chances de ficar entre os primeiros colocados. Eles ocupam a quinta, sexta e 13ª colocação, respectivamente. O campeão da categoria foi definido em Morro Reuter, com o título ficando com Gennoar Giddani, após conquistar um segundo e um primeiro lugar, nas duas baterias. Faltando 50 pontos em disputa, Giddani está com 422 pontos, 52 a mais que o segundo colocado Erton Muller.

COPA RS

Na Copa Spinelli Borússia, após o segundo lugar em Morro Reuter, Mauro Cesar Souza segue na liderança da Over 45. O piloto de Osório tem 204 pontos, três a mais que Eduardo Diehl.

Na categoria Junior, Marcão Freitas terminou em quarto e abriu para 19 pontos a vantagem para cima de Willian Thomé (189 contra 170), havendo apenas 25 pontos em disputa. Na categoria Novatos, Leandro Cunha está disputando a terceira posição. No momento o piloto de Osório tem 158 pontos, mas pode ser ultrapassado por outros três pilotos dependendo dos resultados da última prova. O título da categoria ficou com Moisés Backes. Já na categoria Estreantes, Pablo Elias (com 91 pontos), Regina Formagio (com 87 pontos) e Toio (com 27 pontos) ocupam o sétimo, oitavo e 16º lugar, respectivamente. Erton Muller (com 209 pontos) e Genoar Giddani (com 200 pontos) seguem na briga pelo título da categoria.

A última etapa das competições está marcada para o dia 03/12, em São Francisco de Paula, onde será disputada as duas últimas baterias do Campeonato Gaúcho e a última bateria da Copa RS.