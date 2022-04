Entre os dias 28 de março e dois de abril foi realizado na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, o II Mundial Sênior de Padel. A osoriense Camila Vargas foi uma das representantes do Brasil na competição.

No 35+, jogando ao lado de Karine Diedrisch, Camila acabou caindo nas quartas de final para a dupla da França formada por Casanova e Le Fevre pelo placar de dois sets a zero (7×6 e 6×1). As grandes campeãs na categoria foram as italianas Sara D’Ambrosio e Alessia La Monaca. As duas venceram na final as holandesas Dom Blonk e Gomperts por 2 a 0, com parciais de 6×2 e 6×3.

Já na disputa por equipes, Camila ajudou a seleção brasileira a ficar na 11ª colocação no Feminino. A grande campeã foi a Espanha, seguida por Itália e França. No Masculino, o Brasil terminou em sétimo lugar. O título ficou com a Espanha que bateu a Argentina na decisão. A Suécia terminou com a terceira posição.

Foto: Divulgação

