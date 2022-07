Osoriense recebe Ordem do Mérito do Livro

Em cerimônia realizada no Rio de Janeiro (RJ), o historiador osoriense Rodrigo Trespach recebeu na última sexta-feira (1) a medalha Ordem do Mérito do Livro, da Biblioteca Nacional (BN). A BN é depositária do patrimônio bibliográfico e documental brasileiro e uma das mais importantes instituições do país, a maior biblioteca da América Latina, sendo considerada uma das mais significativas do mundo.

A Ordem do Mérito do Livro foi criada em 1984 e entre seus principais laureados estão o bibliófilo José E. Mindlin; o editor Luiz Schwarcz, empresário Adolpho Bloch, o poeta Carlos Drummond de Andrade e o arquiteto Oscar Niemeyer. Em 2022, a condecoração foi concedida a 200 nomes, em alusão ao Bicentenário da Independência (1822-2022) e dividida em dois momentos.

Pela manhã, receberam a homenagem intelectuais, escritores (incluindo Trespach), historiadores, professores universitários e instituições e universidades que têm contribuído para o engrandecimento da BN, com difusão do livro e da cultura de modo geral. À tarde, a medalha foi entregue a políticos e empresários considerados amigos da BN.

Autor de dezesseis livros, Trespach esteve ao lado de escritores renomados, como Carlos Nejar e Nélida Piñon — patrono da Feira do Livro de Porto Alegre 2022 e ex-presidente da Academia Brasileia de Letras, respectivamente —, além de diversos nomes de peso, entre historiadores, juristas e musicistas. A medalha foi entregue pelo presidente da Fundação Biblioteca Nacional Luiz Carlos Ramiro Jr.

Pelas redes sociais o historiador osoriense falou sobre o prêmio: “Uma honra estar ao lado de nomes como Carlos Nejar e Nélida Piñon, além de diversos outros colegas, em um momento especial para história de nossa pátria. Meu muito obrigado a BN e ao presidente Luiz C. Ramiro Jr.! Obrigado também a todos os amigos, editores e editoras que acreditam no meu trabalho e na força do livro e do conhecimento! “, escreveu Rodrigo Trespach.

Sobre Rodrigo Trespach – O osoriense nasceu em 1978. Ele é casado e pai de dois filhos. Com formação em História e mais de duas décadas de experiência como pesquisador e genealogista, Trespach é colaborador do Instituto de História Regional (IGR) da Universidade de Mainz, na Alemanha, do Instituto Histórico e Geográfico do (IHGRGS) e dos projetos SobreNomes e Meu Populário, da Genera.

Além disso, o historiador foi um dos fundadores da Academia de Escritores do Litoral Norte (AELN) do RS, em 2007, da qual foi presidente em duas oportunidades. Como sócio-honorário, Trespach ocupa a cadeira número 1 da AELN, cujo o patrono é Antônio Stenzel Filho.

Rodrigo Trespach já escreveu dezesseis livros, incluindo: O Lavrador e o Sapateiro (2013), Quatro Dias em Abril (2016), 1824 (2019), Personagens do Terceiro Reich (2020), Personagens da Independência e A Revolução de 1930 (2021), e Grandes Guerras (2022). Ele também é autor de artigos e reportagens para jornais e revistas brasileiras e internacionais como: National Geographic Brasil, História Viva, História da Biblioteca Nacional, Aventuras na História, Tópicos, da Deutsch-Brasilianische Gesellschaft, BBC History Brasil, Leituras da História, Doispontos e Oficina do Historiador, entre outras.

Entre os prêmios, em 2011, o osoriense foi agraciado pelo município de Domingos Martins (ES) com a Distinção Personalidade Cultural. Em 2013, Rodrigo foi Patrono da 7ª Feira do Livro de Capão da Canoa (RS). Em 2015, foi um dos seis pesquisadores biografados no livro Famílias de Origem Alemã no Rio Grande do Sul, como homenagem pela contribuição dispensada a pesquisa da Imigração Alemã no RS. Em 2017, foi o Patrono da 32ª Feira do Livro de Osório e, em 2018, da 9ª Feira do Livro de Atlântida Sul, além de ser homenageado pela AEMB (SP) pela importante obra sobre Imigração Alemã no Brasil. E por fim, em 2019, foi patrono da 15ª Feira do Livro de Imbé e da 39ª Feira do Livro de Camaquã.

