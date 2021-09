A estudante do Instituto Federal do RS (IF-RS), Laura Nedel Drebes, conquistou o1º Prêmio de Incentivo ao Empreendedorismo Científico (PIEC). O anúncio foi feito em junho desse ano, sendo a entrega realizada na última terça-feira (14). A conquista foi obtida com a pesquisa ‘BioStretch: Desenvolvimento de plástico biodegradável utilizando resíduos industriais’, com orientação da professora Flávia Twardowski.

Laura e Flávia receberam das mãos do idealizador do PIEC, Gabriel Estevam Domingos, troféu, certificados, cheque no valor de R$ 7,5 mil e livro de registro da edição, referentes ao primeiro lugar na categoria ‘Consciência Circular’.

A estudante ressaltou a importância do prêmio conquistado contra mais de 100 trabalhos de todo o país. “Este prêmio é especial em muitos aspectos. Pelo incentivo à ciência, que é muito importante, essencial, e nos dias de hoje, mais do que nunca, as pessoas conseguem visualizar essa importância, mas também por reconhecer o projeto de uma jovem, estudante de uma escola pública. Me sinto muito honrada! E nos mostra que estamos no caminho certo, fazendo nosso papel, contribuindo para a nossa sociedade”, declarou Laura.

Já o docente Flávia aproveitou para agradecer pelo prêmio: “A gente agradece a oportunidade de ter participado do PIEC, de concretizar tudo isso, pois é importante não só para a ciência brasileira, para os Institutos Federais, mas também para os nossos jovens, como a Laura, que mesmo durante a pandemia fez todo um esforço para chegar até a escola e proporcionar uma resposta para a sua comunidade, porque é isso que eles fazem com a pesquisa”, reiterou a diretora do IF-RS, Campus Osório.

Ao verificar os impactos ambientais provocados pela fabricação de materiais plásticos, que colocam o Brasil como o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo, reciclando menos de 2% desse montante, o projeto buscou desenvolver filmes plásticos biodegradáveis, flexíveis e com fina espessura. Para isso, foram utilizados resíduos industriais do processamento de milho e da beterraba, que resultam em grande quantidade de resíduos pelas indústrias. No milho, aproximadamente 18%, que correspondem aos sabugos; na beterraba em torno de 65%.

Além da orientação de Flávia Twardowski, o projeta conta com a coorientação do professor Claudius Soares. A pesquisa apresenta relevância ambiental, social e científica por cumprir um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) e, assim, proporcionar uma alternativa para a substituição dos plásticos sintéticos convencionais a partir de recursos renováveis que levam menos tempo para se degradar e não causam malefícios ao ambiente.

O Prêmio de Incentivo ao Empreendedorismo Científico (PIEC), nasceu com a vocação de reconhecer e premiar os melhores projetos desenvolvidos por estudantes de ensino fundamental, médio e técnico no que tange à aplicação de conceitos e do método científico. Idealizado pelo engenheiro ambiental, cientista e empreendedor Gabriel Estevam Domingos, o prêmio tem caráter ambiental e regulamento rígido que privilegia iniciativas verdes e veta, por exemplo, inventos e descobertas que demandem queima de combustíveis fósseis.

