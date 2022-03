Amanda (2ª) e Laura Rost (1ª) foram as melhores na prova dos 3k para atletas de 14 a 16 anos.

OSÓRIO – Entre os dias cinco e seis de março, foi realizada na praia de Canasvieiras em Florianópolis (SC), a 1ª etapa do Circuito Ocean de Natação em Águas Abertas. Os atletas da Escola de Natação Peixinho Azul estiveram presentes representando a cidade e conseguiram bons resultados.

Na prova dos três quilômetros teve dobradinha de atletas osorienses. Laura Rost terminou na primeira colocação entre as atletas de 14 a 16 anos. Ela terminou a prova com o tempo de 59 minutos e 45 segundos. Na mesma prova, Amanda Rost ficou em 2º lugar, com a marca de 1h e 05min.

Também nos 3k, só que no masculino, Pedro Manoel Silva terminou em 1º na categoria para atletas entre 17 e 19 anos. Ele fechou a prova com o tempo de 53min e 29seg. Já na prova dos 1.500 metros, o osoriense acabou ficando em terceiro. O nadador fez o tempo de 31min e 15seg. A vitória ficou com Rafael Dias da equipe 29 de Junho, com a marca de 27min e 17seg.

OUTROS RESULTADOS

Dois nadadores da Peixinho Azul participaram da prova dos 750 metros. No Masculino para atletas entre 55 e 59 anos, Jorge Luis Nozari ficou em segundo, com a marca de 18min e 44seg. O 1º lugar ficou com Robson Luiz Severo do Clube 29 de Junho, com a marca de 17min e 23seg.

Na mesma prova, só que no Feminino, Eliane Mansan terminou na quarta colocação. A osoriense terminou a prova em 29min e 16seg. A vitória ficou Márcia Medeiros da Gana/Elase. A atleta fechou a prova com a marca de 21min e 02seg.

CIRCUITO OCEAN

Em 2022, a competição vai contar com cinco etapas, todas em Santa Catarina. A segunda etapa está marcada para ocorrer entre os dias nove e dez de abril, na Praia Central, em Garopaba. As outras etapas ocorrerão nas seguintes cidades: 3ª etapa – Porto Belo (24 e 25/09); 4ª etapa – Penha (05 e 06/11); 5ª etapa – Palhoça (17 e 18/12).

Fotos: Divulgação

