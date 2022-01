OSÓRIO – Entre os dias oito e nove de janeiro, foi realizada a 5ª edição do Rincão Open de Beach Tennis. A competição disputada na cidade de Balneário Rincão (SC) contou com a presença de aproximadamente 200 duplas. Os atletas foram divididos nos naipes Masculino, Feminino e Misto, sendo disputas as seguintes categorias: A, B, C, D e Sub-14

Além dos troféus as duplas finalistas, foram entregues a premiação de R$ 240,00 as duplas campeãs (com exceção das Mistas), além de camisetas para os 400 primeiros atletas confirmados. A competição foi organizada pelo professor Magnus Pavei e contou com apoio da prefeitura municipal de Balneário Rincão.

Os nossos atletas osorienses estiveram presentes na competição e como já é de costume, conquistaram excelentes resultados. Ao todo, foram dois títulos conquistados (Feminino B e Mista B) e um vice-campeonato (Feminino A). A seguir veja como foram as atuações das duplas osorienses em Santa Catarina.

MISTA B (12 duplas)

Bruno e Scheron foram os grandes campeões da categoria Mista B. Na primeira fase, a dupla osoriense ficou no grupo 3, onde terminou na liderança com duas vitórias em dois jogos: 6×3 em Marcirio e Sandra e 6×1 em Paulo e Ana.

Nas quartas de final, Bruno e Scheron derrotaram Itaci e Maria pelo placar de 8 a 3, mesmo resultado da vitória nas semifinais, diante de José e Letícia. Na grande decisão, Bruno e Scheron não tiveram dificuldades para baterem a dupla formada por João e Gyowanna por 8×2 e se sagrarem campeões na categoria. Os dois ainda voltariam a quadra para a disputa das duplas Masculina e Feminina, respectivamente.

Scheron e Bruno foram campeões da Mista B.

MASCULINA B (12 duplas) – Ao lado de João Lara, Bruno disputou a Masculina B. Os dois caíram no grupo 3. A dupla terminou na segunda posição após vencer André e Eduardo por 6×3 e ser derrotada por Lucas e Marcelo pelo placar de 6 a 4. Os osorienses foram eliminados nas quartas de final após perderem para Jorge e Marcelo Freitas por 8×4. A dupla campeã da categoria foi João Ostetto e Itaci que venceram João Damiani e Fernando Tomazi na final pelo placar de 9×8.

FEMININA A (nove duplas)

Com uma campanha perfeita a dupla osoriense formada por Milena Bublitz e Regina Formagio chegou a grande decisão para encarar as representantes de Santo Antônio da Patrulha: Priscilla Villa Verde e Beatriz Souza, fazendo um clássico do Litoral Norte gaúcho.

A dupla de Santo Antônio começou melhor e abriu 2 a 0 com direito a uma quebra no segundo game após Beatriz acertar um smash na diagonal. As osorienses reagiram e buscaram a virada para 3 a 2. Primeiro Regina acertou um belo lobe. Depois Milena mandou um smash e Priscilla não conseguiu defender. No game seguinte, Bia sacou e Milena fechou o ponto na devolução.

Aproveitando os erros das osorienses, Beatriz e Priscilla voltaram a frente no placar. O empate em 3 a 3 saiu após saque na rede de Milena. A virada veio no lobe para fora de Regina. A dupla de Santo Antônio ainda ampliou para 5 a 3, depois de mais um saque na rede, dessa vez de Regina.

Em um jogo com muitos erros, principalmente por causa do vento que atingia a praia de Rincão, Milena e Regina conseguiram buscar novamente o empate. No nono game, elas quebraram o serviço no saque para fora de Beatriz. Já no game seguinte, Milena sacou e Bia devolveu para fora, deixando o jogo em 5 a 5.

No 11º game, Milena e Regina tiveram a chance de passar a frente, quebrando o serviço no saque de Beatriz. Porém, no 40×40, Regina mandou para fora a devolução, deixando as patrulhenses na frente: 6×5. A perda do game parece que abalou a dupla de Osório, já que no game seguinte, mesmo com Regina no saque, a dupla saiu tomando 0x40. No lance seguinte Milena tentou um smash, mas acabou atacando para fora: 7 a 5.

Com Beatriz sacando para vitória, a dupla de Santo Antônio fez 40×30 na parcial. E no 1º match point Priscilla e Beatriz fecharam o jogo. Milena atacou a bola em cima de Bia, que defendeu acertando um lobe no fundo. Final de jogo: 8 a 5 para Priscilla e Beatriz, que conquistaram o título da Feminina A.

Milena e Regina foram as vice-campeãs na Feminina A.

FEMININO B (11 duplas)

Duas duplas osorienses estiveram presentes na disputa da categoria. No grupo 1, Bárbara e Juliana Luz terminaram na liderança com duas vitórias. Elas venceram Lusane e Andréia por 6×0 e Adriana e Sandra por 6×4. Já na chave 3, Morgana e Scheron também passaram em primeiro após vencerem os três jogos que disputaram: 6×4 em Amanda/Janaína, 6×3 em Ana/Júlia e 6×0 em Janaína/Letícia.

Enquanto Bárbara e Juliana foram direto para as semifinais. Morgana e Scheron precisaram jogar as quartas. As osoriense acabaram sendo derrotadas por Adriana e Sandra pelo placar de 8 a 5. Vale lembrar que Scheron havia vencido Sandra na Mista B, em partida válida pela fase de grupos.

Nas semifinais, Bárbara e Juliana venceram Maria e Mariane por 8×4 e foram encarar Adriana e Sandra na grande final. Era a chance de elas vingarem a derrota das conterrâneas para a dupla catarinense nas quartas de final.

FINAL – As osorienses começaram com tudo na partida e, aproveitando os erros das adversárias, abriram 3 a 0 no marcador. No primeiro game já teve uma quebra de serviço: Sandra mandou o smash na rede: 1 a 0. Na sequência, mais um smash na rede, dessa vez de Adriana: 2 a 0. No terceiro game, Adriana e Sandra chegaram a tomar 0x40 na parcial, buscaram o 40×40, mas no ponto decisivo, melhor para as osorienses: Juliana mandou um lobe no fundo da quadra e Sandra não conseguiu defender: 3 a 0. Vale ressaltar que esse cenário, se repetiria outras vezes durante o jogo.

O primeiro ponto de Adriana e Sandra saiu no quarto game, em uma quebra de serviço. Aliás, a partida foi marcada por inúmeras quebras de saque. Com a parcial empata em 40×40, Juliana mandou o saque na rede, deixando o jogo em 3 a 1. No game seguinte, Adriana e Sandra abriram 40×15. As osorienses buscaram o 40×40 e no ponto decisivo, Bárbara acertou um belo smash para fazer o 4×1.

No sexto game, mesmo com Bárbara no saque, Adriana e Sandra fizeram 15×40. A dupla osoriense deixou a parcial em 40×40. Na definição do ponto, Sandra mandou um smash, Bárbara tentou salvar, mas a bola acabou indo para fora: 4×2. Com Adriana no saque, a dupla de SC fez 40×0. Novamente, Bárbara e Juliana fizeram o 40×40 e no ponto decisivo melhor para Adriana e Sandra, após o lobe para fora de Juliana: 4×3.

No oitavo game, depois de um novo 40×40, a dupla osoriense conseguiu confirmar o serviço e fazer o 5 a 3, no lobe de Juliana. No game seguinte, a dupla catarinense fez 40×0 e novamente as osorienses buscaram o 40×40. No ponto decisivo, Sandra sacou, Juliana devolveu e Sandra não conseguiu defender: 6×3.

A dupla de Osório abusou dos erros no 10º game. Bárbara acabou errando dois saques na rede e no ponto decisivo, Adriana acertou uma bela devolução na diagonal para quebrar o serviço e descontar para 6 a 4. No game seguinte, nova quebra: Sandra tentou um smash na diagonal, mas jogou a bola para fora: 7×4.

Com Juliana sacando para a vitória, as osorienses abriram 40×15 na parcial. A dupla adversária ainda conseguiu salvar o 1º match point, no smash de Adriana. Mas no lance seguinte, Bárbara deu uma largada na diagonal para fechar o jogo em 8×4, ponto que confirmou o título de Juliana e Bárbara na categoria Feminina B.

Juliana e Bárbara foram as campeãs da Feminina B.

FOTOS: Divulgação

