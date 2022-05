Osorienses são destaques em Adventure Games

Laura Rost foi a campeã na prova dos três quilômetros da Geral Feminina.

No sábado (7), a cidade de Teutônia, na região Metropolitana, recebeu o Adventure Games. A competição contou com centenas de atletas em diferentes modalidades, sendo disputadas na Lagoa da Harmonia. Na Natação em Águas Abertas, os atletas da equipe Peixinho Azul estiveram representando Osório e conseguiram ótimos resultados.

Na prova de três quilômetros Geral Feminina, Laura Rost terminou na primeira colocação com o tempo de 47min e 59seg. Na mesma prova, a prima de Laura, Amanda Rost ficou com a terceira posição, com a marca de 54min e 08seg. O segundo lugar ficou com a atleta Helena Barros, do Grêmio Náutico União (51min e 32seg).

Na prova de 1,25km Geral Masculina, Pedro Manoel Moreira da Silva ficou na 2ª posição, entre 15 competidores. O nadador da Peixinho Azul terminou a prova com o tempo de 20min e 23seg. A vitória ficou com Eduardo Marques (Geração Água), com a marca de 16min e 39seg.

Já na prova dos três quilômetros, Pedro Manoel acabou ficando em 10º, entre 17 competidores. O atleta de Osório terminou a prova com a marca de 44min e 13seg, ficando em 1º na sua faixa etária (entre 15 e 24 anos). O campeão da prova de 3km Geral Masculina também foi Eduardo Marques, com o tempo de 35min e 10seg.

Para fechar, Eliane Mansan disputou a prova de 1,25km. No Geral, ela terminou na oitava e última colocação, com a marca de 39min e 42seg, ficando com a 1ª posição na sua faixa etária (entre 55 e 59 anos). A vencedora no Geral foi Suri Steinbach da equipe Caixeiros Viajantes, com o tempo de 20min e 24seg.

Pedro Manoel, Amanda, Laura e Eliane representaram a Peixinho Azul em competição realizada em Teutônia.

Foto: Divulgação

