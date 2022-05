Osorienses são destaques em competições de Beach Tennis

Valmir Machado foi vice-campeão na

categoria Masculina 50+.

O último final de semana foi de diversas competições de Beach Tennis e os atletas de Osório, como já é de costume, conquistaram ótimos resultados e trouxeram troféus para casa. Em Porto Alegre, rolou a 1ª etapa da Copa RS de Beach Tennis. A competição contou com mais de 260 atletas do RS e fora do Estado.

Na Feminina B, as irmãs Braun acabaram caindo nas quartas de final de final. Maurem e Kailla foram derrotadas por Fernanda e Natália (Porto Alegre) pelo placar de dois sets a zero, com um duplo 3×4. Fernanda e Natália acabaram se sagrando campeãs da competição, ao derrotarem na decisão as conterrâneas Rebeca e Gabriela por 2 a 1, com parciais de 1×4, 4×1 e 10×4.

Já na Feminina Iniciante, a osoriense Muriel Silva, jogando ao lado da portoalegrense Aline Anflor, acabou caindo na 1ª fase. A dupla perdeu para Clara e Lara (Poa) por 2 a 6 e venceu Márcia e Karoline (Canoa) no tie break pelo placar de 7 a 5. No final, as três duplas acabaram terminando empatadas com uma vitória e uma derrota e no saldo de games, Muriel e Aline deram adeus a competição. Clara e Lara foram as campeãs da categoria, vencendo Virgínia e Thais (Guaíba) na final por 2 a 1 (4×2, 1×4 e 10×6).

TROFÉUS EM SANTA CATARINA

Em Balneário Camboriú (SC), rolou o Open de Beach Tennis, contando com a presença de mais de 200 atletas de todo o país. Jogando ao lado de Aldo Rodrigues (Tramandaí), o osoriense Valmir Machado terminou em 2º lugar na Masculina 50+. Após avançarem em segundo no grupo depois de perderem para Tito/Joceli (SC) por 2 x 6 e derrotarem Alecsandro/Alexandre (PR/GO) por Wo x 0, a dupla conseguiu a vaga na decisão ao fazer 2 a 0 em Sidnei e Antônio (SC).

Na revanche contra Tito e Joceli, Valmir e Aldo chegaram a vencer o primeiro set por 4 a 1. Porém, a dupla tomou o empate no set seguinte, pelo placar de 1 x 4. E no set decisivo, derrota da dupla por 10 a 3.

Na Feminina 40+, mais um vice-campeonato. A osoriense Fernanda Nozari jogou ao lado da imbeense Fabiana Oliveira. A dupla do Litoral chegou invicta a decisão, com quatro vitórias em quatro jogos. Na final, contra as catarinenses Susan e Roberta, Fernanda e Fabiana tomaram 1×4 no primeiro set. Elas buscaram o empate em 1 a 1, fazendo 4×0 na segunda parcial. No set de desempate, melhor para a dupla da casa, que fez 6×10 e fechou o jogo em 1×2.

Jogando ao lado de Fabiana (esquerda), a osoriense

Fernanda Nozari ficou em 2º na Feminina 40+.

OUTROS OSORIENSES

Na Feminina B, seis atletas de Osório disputaram a competição. Fernanda Nozari, ao lado de Fabiana, foi eliminada na primeira fase, com duas derrotas. Luane Kloeckner, jogando ao lado de Carine Zortéa (Canoas), caiu nas oitavas de final, sendo derrotada por 2 a 0 (duplo 1×4) para Duda Testoni e Maria Fernanda Baran (SC).

Também nas oitavas, as osorienses Karine Cirtoli e Thabata Espinoza perderam para Marta (SC) e Lurdiele (Caxias do Sul) por dois sets a um, com parciais de 3×4, 4×2 e 5×10.

Já Juliana Luz e Lisa Bublitz seguiam invictas até caírem nas semifinais para a dupla formada por Duda e Maria Fernanda. As algozes de Luane e Carina nas oitavas de final, venceram a dupla de Osório por 2 a 0 (duplo 1×4). Duda e Maria Eduarda foram as grandes campeãs da categoria, derrotando as conterrâneas Patrícia e Liz por 2 a 1, com parciais de 3×4, 4×0 e 11 a 9.

Na Masculina B, Valmir e Aldo e Maurício Bublitz e Gregori Bitencourt acabaram sendo eliminados na 1ª fase. Na final da categoria, Felipe/Enzo (SC) venceram Cleber/Rodrigo (SC/Caxias) por 2 a 1, com parciais de 4×3, 2×4 e 10×8. Já na Masculina C, Renan Santos e Eder Cirtoli não conseguiram passar da fase de grupos, perdendo os três jogos que disputaram, Na final da categorial, Rafael/Benjamin derrotaram Rodrigo/Cleber (SC) pelo placar de 2 a 0 (4×0 e 4×1).

Na Mista B, Gregori e Thabata foram eliminados na 1ª fase, após perder derem para Antônio (Erechim) e Carina (Canoas) por 2 a 0 (3×4 e 2×4). Já Maurício e Lisa Bublitz foram eliminados nas oitavas, ao tomarem 2 a 0 de Cleber/Marta (SC), com parciais de 2×4 e 1×4. A dupla catarinense avançou até a final, mas acabou perdendo para os também catarinenses Pedro e Liz por 2 a 0 (1×4 e 0x4).

E na Mista 40+, a dupla formada pelo casal Valmir e Fernanda foi derrotada na partida de estreia: 1×2 contra Marco e Alessandra (SC), com parciais de 4×2, 3×4 e 9×11. Na final, em duelo de duas duplas de Santa Catarina, Pablo e Marina fizeram 2 a 0 em Armando e Jubiane, com parciais de 4×2 e 4×0.

TORNEIO EM SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

No último final de semana também rolou o 2º Torneio de Beach Tennis do Play Sports Arena, em Santo Antônio da Patrulha. E os atletas de Osório deram show. Na Open Masculina, Chipa e o parceiro Danilo derrotaram Giu e Márcio por 6 a 3.

Em games equilibrados, a dupla abriu 3 a 0. No primeiro game, no No-Ad (ponto decisivo) Danilo acertou um smash acelerado para fazer 1 a 0. No game seguinte, Chipa e Danilo quebraram o serviço no saque na rede de Gil. No terceiro game, depois de bons ralis, Chipa buscou uma bola quase perdida, confirmando o serviço e fazendo 3 a 0.

Gil e Márcio chegaram a descontar, na bola curta de Giu que Danilo não conseguiu defender: 3 a 1. Mas Chipa e o companheiro voltaram a abri vantagem no marcador. No quinto game, a dupla estava tomando 30×40, quando Giu mandou o lobe para fora, após bom rali. No ponto decisivo, Chipa mandou um ataque acelerado e Márcio devolveu na rede: 4×1. No game seguinte, em mais uma quebra, Giu sacou, Chipa devolveu e Giu acabou mandando o lobe para longe: 5×1.

No sétimo game, Danilo foi para o saque e Giu e Márcio conseguiram abrir 0x40. Chipa e Danilo ainda conseguiram buscar a parcial, empatando em 40×40, mas no No-Ad, Danilo sacou para fora, cedendo o segundo game a dupla adversária. Na sequência, Márcio foi para o saque e confirmou o serviço, no ataque de Giu em cima de Danilo: 5 a 3. No nono game, com Chipa no saque, ele e Danilo fizeram 40×15 e no primeiro match point fecharam a partida em 6 a 3 no lobe para fora de Giu.

Jogando ao lado de Danilo

(esquerda), osoriense Chipa

foi campeão da Open Masculina.

Na Feminina C, duelo entre duplas de Osório: Ciba e Marieli levaram a melhor sobre Grazi e Nani. Em um duelo equilibrado, as duas duplas seguiram trocando pontos até o quinto game, quando Nani mandou o smash para longe, confirmando o 3 a 2 para Ciba e Marieli.

No sexto game, Grazi foi para o saque e ela e a parceira chegaram a fazer 40 a 30, no smash na rede de Ciba. Na sequência, Ciba acertou um belo smash e no ponto decisivo, Grazi mandou o lobe para fora, cedendo o 4 a 2 para a dupla adversária. A quebra tirou Grazi e Nani do jogo.

Ciba foi para o saque no sétimo game e ela e a parceira abriram 40×15 na devolução na rede de Nani. Na bola seguinte, Marieli acertou uma linda largada na diagonal, fazendo 5 a 2. Pressionada, Nani foi para o saque e após mandar um saque para fora, ela e Grazi viram a dupla adversária fazer 0x40 e ficar a uma bola do título. No lance seguinte, Grazi mandou uma curta, Marieli devolveu e na indecisão de Grazi e Nani, a bola caiu dentro da quadra. Final de jogo! Vitória de 6 a 2 de Ciba e Marieli e título da Feminina C para elas.

Feminina C: Vice-campeãs Nani e Grazi e campeãs

Marieli e Ciba.

Após a derrota na Feminina C, Grazi voltou à quadra para a decisão da Mista C, ao lado do parceiro Leandro. Pela frente os dois teriam outra dupla de Osório, formada por Filé e Ane. E Leandro e Grazi não tiveram muitas dificuldades para vencerem a partida pelo placar de 6 a 1.

Logo no início, a dupla conseguiu abrir 3 a 0, com direito a duas quebras de serviço. No primeiro game, Ane sacou e Grazi acertou a devolução para fazer 1 a 0. No game seguinte, no No-Ad, Filé deu a largada na rede: 2×0. Já no terceiro game, Grazi mandou um ataque e novamente Filé mandou a bola na rede: 3×0.

O ponto de honra de Ane e Filé saiu no quarto game, em outra quebra de serviço. Com Leandro no saque, a dupla aproveitou os erros dos adversários para fazer 0x40 e na devolução de Leandro na rede, fechando a parcial e descontando para 3 a 1.

No quinto game, mais uma quebra. Com Ane no saque, Leandro e a parceira fizeram 30×40 no smash de Grazi. Na sequência, Ane sacou e Grazi acertou outra bela de devolução: 4 a 1. No sexto game, Grazi soltou o braço no saque e com um ace confirmou o 5 a 1.

Pressionado, Filé foi para o saque e viu Leandro e Grazi abrir 15×40. Na jogada seguinte, Ane atacou Grazi defendeu, Ane atacou novamente e Grazi devolveu a bola com um lobe no fundo da quadra para fechar o jogo em 6×1 e confirmar mais um título para ela e Leandro na Mista C.

Mista C: Campeões Leandro e Grazi e vice-campeões Ane e Filé.

OUTROS CAMPEÕES

Ainda no torneio de Santo Antônio, teve mais osoriense subindo no pódio. Em outra final com duplas da cidade, na Masculina D, Edgar e Igor venceram Alexandre e o parceiro. Para fechar, Mario Júnior e Lara ficaram com o título da categoria Mista D.

Finalistas da Masculina D em competição em Santo Antônio.

Finalistas da Mista D em competição em Santo Antônio.

Fotos: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some