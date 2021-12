O último final de semana foi marcado por diversas competições de Beach Tennis pelo Estado, contanto com a participação de atletas da cidade, os quais conseguiram resultados expressivos. Em Gravataí, ocorreu a 1ª Copa M&M de Beach Tennis e os osorienses fizeram bonito.

Na categoria Masculino C, Everton e André ficaram com o segundo lugar ao serem derrotados na final pela dupla formada por Fabio e Eduardo. O 3º lugar foi para Daniel e Cirano. Na Mista C, Leandro e Grazi foram campeões ao derrotarem Fabão e Letícia na decisão. Neimara e Marco Antonio terminaram na terceira posição. Na Mista D, Mário e Nani ficaram com a 3ª posição. O título na categoria ficou Roger e Bianca que venceram na final a dupla formada por Dedé e Júlia.

E ainda teve mais. Neimara e Sol foram vice-campeãs na Feminino C. Elas foram derrotadas na final por Letícia e Rita. O terceiro lugar ficou com Paula e Juliani. Para fechar, domínio de atletas da região na categoria Feminino D. O título ficou com Fernanda e Sabrina, que derrotaram Nani e Ariana na decisão. Já na terceira posição ficou a dupla formada por Fabiana e Quênia.

COPA SAPT DE BEACH TENNIS

Em Torres, ocorreu a Copa SAPT, torneio que marcou a abertura da temporada de competições realizadas pela Associação dos Amigos da Praia de Torres (SAPT). Os jogos foram realizados entre sexta (3) e sábado (4). Na final do Feminino B, confronto osoriense entre Fabiana e Maurren Vs. Kaila e Juliana. Com direito a uma vitória por 9 a 7 no tie break, o título ficou com Fabiana e Maurren. Já na categoria Feminino C, mais um título para Osório, dessa vez com a dupla Nathalia e Luane. Luane ainda foi vice-campeã na Mista C, jogando ao lado de Renan.

Nathalia e Luane foram campeãs na Copa SAPT, em Torres.

FOTOS: Divulgação

