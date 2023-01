Osorienses são destaques em competições em Xangri-lá

Entre os dias 13 e 15 de janeiro, a praia de Atlântida, em Xangri-lá, recebeu a 2ª edição do Beach Tennis Challenger Cup. A competição foi organizada pela Federação Gaúcha de Tennis (FGT) e contou com a participação de mais de 450 atletas de todo o RS e também fora do Estado. E como é de costume, teve osoriense subindo no pódio.

O casal Maurício e Lisa Bublitz terminou na 3ª colocação na categoria Mista B. A dupla foi derrotada nas semifinais por Rafael Benvenutti e Patrícia Ramos de Porto Alegre. Após perderem o primeiro set por 4 a 2, a dupla osoriense reagiu e venceu o segundo, também por 4 a 2. No Tie Breakão, Maurício e Lisa acabaram sendo derrotados por 10 a 7. Não havendo disputa do 3º lugar, foi dado o troféu para as duas duplas perdedoras na semifinal. Já na final, Rafael e Patrícia perderam para João Froner e Amanda Maia (0x4, 4×3 e 5×10), no duelo de duplas da capital e ficaram com o vice-campeonato.

CIRCUITO DE FUTEVÔLEI

Também em Xangri-lá, entre sábado (14) e domingo (15), aconteceu o Circuito Gaúcho de Futevôlei. Centenas de duplas foram espalhadas pelas 10 quadras montadas na praia de Atlântida. E mais uma vez, teve atletas de Osório subindo no pódio. A dupla formada por Rani Batista e Susu Andrade ficaram na segunda posição na Categoria Feminina Ouro. Na mesma categoria, Fabi Silva terminou na 3ª posição, jogando ao lado da portoalegrense Michele Silva.

Já na Masculina Prata, Marcos Paulo e Leonardo Stainki foram os grandes campeões. Léo ainda foi campeão na categoria Profissional, jogando ao lado de Octávio Santos, atleta de Tramandaí.

No Futevôlei, Rani, Susu e Fabi ficaram entre as melhores na

categoria Feminina Ouro.

FOTOS: Divulgação