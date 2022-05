Osorienses são destaques no Campeonato Gaúcho de Beach Tennis

Feminina A: Campeãs Pri e Milena e vice-campeãs Bia e Fernanda.

Entre os dias 20 e 22 de maio ocorreu no Radar Sports, em Gravataí, a 2ª etapa do Circuito Gaúcho de Beach Tennis. Aproximadamente 400 atletas de todo o Estado participaram da competição. Diversos atletas de Osório estiveram representando a cidade e como é de costume, conseguiram excelentes resultados.

Na Feminina, domínio das atletas osorienses, que levaram quatro das cinco categorias. Na A, Milena Bublitz, jogando ao lado da patrulhense Priscila Vilaverde, ficaram com o título. A competição foi disputada em formato de triangular, onde todos jogam contra todos.

No final, Milena e Priscila foram campeãs ao vencerem os dois jogos: 8×3 em Natascha e Patrícia e 8×5 em Fernanda Nozari e Beatriz Souza. A osoriense Fernanda e a parceira Bia ficaram em 2º lugar ao derrotarem Natascha e Patrícia pelo placar de 8 a 3.

Na Feminina B, Kailla Braun e Juliana Luz levaram a melhor contra outras seis duplas e ficaram com o título. Na primeira fase, as duas venceram Marina/Morgana (6×2) e Eduarda/Maurem Braun (7×5) e foram derrotadas por Paula e Simone pelo placar de 7×5. Com três duplas empatadas com duas vitórias e uma derrota, Kailla e Juliana acabaram avançando em 2º lugar, perdendo no saldo de games para Eduarda e Maurem (+4 contra +6).

Nas semifinais, em duelo de Osório, Kailla e Juliana derrotaram Karine Cirtoli e Luane Kloeckner por 8×6. Já no outro confronto, a irmã de Kailla, Maurem e a parceira Eduarda perderam para Manuela e Rafaella por 8×6. Na decisão, Kailla e Juliana fizeram 8×5 em Manuela e Rafaella, conquistando o título da categoria.

Kailla e Juliana foram campeãs da Feminina B.

Na Feminina C, Bruna e Daia Camargo ficaram com o título, levando a melhor contra outras oito duplas. Na primeira fase, as duas avançaram em primeiro no grupo com duas vitórias: 6×2 Aline/Clarissa e 6×1 Gabriela/Iliane. Indo direto para as semifinais, Bruna e Daia enfrentaram as conterrâneas Ciba e Neimara e em um jogão, conseguiram avançar com um triunfo por 8 a 6. Na decisão, outra partidaça, dessa vez contra Letícia e Rita e as osorienses levaram a melhor, conquistando o título com direito a uma vitória no tie break pelo placar de 9 a 4.

Daia e Bruna foram campeãs da Feminina C.

Já na Feminina D, Laura Rost e Lara Capaverde levaram a melhor contra outras 15 duplas. As atletas de Osório estrearam com derrota no tie break para Michele e Técia por 7 a 2. Depois disso, as duas reagiram e venceram as outras partidas do grupo contra Carina e Carla Fonseca e Priscila e Thais, ambas pelo placar de 6 a 1.

Passando em 2º lugar, atrás de Michele e Técia, Laura e Lara tiveram que jogar um play of, onde venceram Karine/Paula por 6×1. Nas quartas, triunfo por 6 a 4 contra Ana e Samia. Já na semifinal, a dupla de Osório derrotou Alessandra e Patrícia por 8 a 4. E na grande decisão, na revanche contra Michele e Técia, massacre de Laura e Lara, com direito a 8 a 0 e título da categoria para a dupla.

Laura e Lara foram campeãs da Feminina D.

OUTRAS CATEGORIAS

Enquanto que a Feminina deu show, conseguindo quatro títulos, a Masculina não teve o mesmo desempenho, conquistando somente um vice-campeonato com André Valentim e Everton Kauer, na categoria C, entre nove duplas. Os dois começaram bem, passando em primeiro no seu grupo com duas vitórias: 6×3 em Eduardo/Fábio e 6×2 em Guilherme/Matheus.

Avançando direto para as semifinais, a dupla osoriense derrotou Diógenes e Marcelo pelo placar de 8×3. Mas na final, os dois acabaram sendo derrotados por Bolívar e Leonardo por 8 a 6, ficando com o vice-campeonato.

Everton e André foram vice-campeões

da Masculina C.

Na Mista C, Leandro e Grazi acabaram ficando em segundo lugar, entre 14 duplas. Na fase de grupos, os dois avançaram em primeiro com três vitórias: 6×1 em Carlos/Kelli, 6×4 em Fabiano/Márcia e 6×3 em Edem/Lucilene. A partir daí a dupla osoriense não teve mais vida fácil.

Nas quartas, vitória no tie break contra Adriano e Gabriela por 7 a 3. Nas semifinais, mais um triunfo no tie break: 8 a 3 para cima de Guilherme Pinho e Fernanda. Na final, Leandro e Grazi acabaram sentindo o cansaço e depois de aproximadamente uma hora de jogo, acabaram sendo derrotados por Guilherme e Rita pelo placar de 8 a 5.

Leandro e Grazi foram vice-campeões da Mista C.

E para fechar, mais um título para Osório, dessa vez na Feminina Sub-16. Disputando um quadrangular, Isabeli Camargo e Rafaela Silveira não deram chances para as duplas adversárias, conquistando o troféu de primeiro lugar com três vitórias em três jogos, todos pelo placar de 6 a 0, contra: Ana/Martine, Ágata/Heloisa e Julia/Nicole.

Isabeli e Rafaela foram campeãs da Feminina Sub-16.

Fotos: Divulgação

