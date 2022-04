Pedro Manoel e Jorge Nozari conquistaram troféus em competição em SC.

Entre os dias nove e 10 de abril, a cidade de Garopaba (SC) recebeu a segunda etapa do Circuito Ocean de Natação em águas abertas. Representando Osório, a equipe Peixinho Azul levou quatro representantes, voltando para casa com cinco troféus.

Na prova dos 750 metros Masculino, Jorge Luiz Nozari foi o campeão na categoria entre 55 e 59 anos. Ele terminou a prova com o tempo de 19 minutos e 45 segundos. Na prova dos 1.500 metros, Pedro Manoel foi o campeão na categoria de 17 a 19 anos. Ele conquistou o troféu ao fechar a prova com a marca de 27min e 05seg. Pedro Manoel ainda conseguiu outra vitória, na prova dos 3.000 metros, com a marca de 51min e 13seg.

Para fechar, dobradinha no Feminino. Na prova dos 3.000 metros para atletas de 14 a 16 anos, as primas Laura e Amanda Rost ficaram em primeiro e segundo lugar, respectivamente. Laura terminou a prova em 57min e 45seg. Já Amanda terminou o trajeto com a marca de 1h 04min e 09seg.

A próxima etapa da competição está marcada para os dias 24 e 25 de setembro, em Porto Belo (SC). Depois disso, ainda acontecem mais duas etapas, ambas em Santa Catarina: Penha (05 e 06/11) e Palhoça (17 e 18/12).

Primas Amanda e Laura Rost subiram no pódio na 2ª etapa do Circuito Ocean.

Fotos: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some