Regina Formagio (esquerda) e Fernanda Nozari (centro) conquistaram os vice-campeonatos nas categorias Feminina B e Open.

Entre os dias quatro e seis de fevereiro, Torres recebeu o Vivo Summer Vibes de Beach Tennis. Ao todo, foram montadas 14 quadras (seis na praia e oito na Associação dos Amigos da Praia de Torres) para receberem os mais de 400 atletas inscritos na competição. O torneio contou com jogadores do RS, incluindo Osório e outras cidades do Litoral Norte gaúcho, além de outros estados como Santa Catarina (SC) e até mesmo, São Paulo (SP).

Foram entregues mais de R$ 3,5 mil em premiações, sendo premiados as melhores duplas nas seguintes categorias: Open, B, C, D e soma de 100 ou + nos naipes Masculino, Feminino e Misto. E mais uma vez, os atletas de Osório não fizeram feio e conquistaram diversos troféus. Ao todo, foram dois títulos e três vice-campeonatos, incluindo uma dobradinha na Mista B. A seguir veja como foram as atuações dos atletas osorienses:

FEMININO B (19 duplas, sendo seis de Osório)

Primeira fase – Grupo 1: Fernanda Nozari/Regina Formagio 6×3 Lisa Bublitz/Marcelie Barcelos; Fernanda/Regina 6×1 Bianca/Marcela(Carazinho/Torres); Lisa/Marcelie 6×1 Bianca/Marcela.

Grupo 3: Juliana/Bárbara Luz 6×4 Izabella/Sophia (Poa) e 6×1 Raphaela/Eduarda (Poa/Novo Hamburgo).

Grupo 4: Scheron Gamba/Luane Kloeckner 0x6 Maurem Braun/Carina Zorteá; Scheron/Luane 4×6 Edilaine/Fabiana; Maurem/Carina 6×1 Edilaine/Fabiana.

Grupo 5: Karine Cirtoli/Kaila Braun 6×1 Simone/Giedre (Poa) e 6×1 Gláucia/Lenara (Torres).

Oitavas: Juliana/Bárbara 6×4 Lisa/Marcelie.

Quartas: Maurem/Carina 3×6 Raphaella/Eduarda (Poa/NHA); Fernanda/Regina 6×3 Lurdiele/Andreia (Caxias); Karine/Kaila 3×6 Juliana/Bárbara.

Semifinal: Fernanda/Regina 8×1 Raphaella/Eduarda (Poa/NHA); Juliana/Bárbara 3×8 Bruna/Fernanda (Poa).

Final: Fernanda/Regina 3×8 Bruna/Fernanda (Poa).

OPEN FEMININO – Dez duplas disputaram a competição, incluindo três duplas de Osório: Fernanda Nozari/Regina Formagio; Juliana e Bárbara Luz; e Maurrem e Kaila Braun. Além delas, a osoriense Milena Bublitz também disputou o título da categoria, ao lado da portoalegrense Fernanda Saraiva.

Após grandes foi definida a grande decisão: Disputando a segunda final da competição, Fernanda e Regina tinham pela frente uma das melhores duplas do Estado: a dupla formada pelas portoalegrensesManuela Nolde e Caroline Homenhuck. E tivemos uma grande partida.

O duelo começou equilibrado. No primeiro game, Manuela e Caroline começaram melhor e sem dificuldades confirmaram o serviço, fazendo 1 a 0 no marcador. Após, não pontuar na 1ª parcial, Regina e Bárbara reagiram e na devolução de Carol na rede, deixaram tudo igual: 1 a 1.

No terceiro game, a dupla de Osório abusou dos erros e com duas bolas seguidas na rede, Manuela e Caroline fizeram o 2 a 1. O empate veio no game seguinte, com direito a uma reação da dupla osoriense. Com Fernanda no saque, a dupla chegou a estar tomando 15×40, mas conseguiram buscar e fechar a parcial após a devolução de Manuela não passar da rede.

A virada das osorienses saiu com direito a quebra no quinto game. Mesmo com Manu no saque, Fernanda e Regina fizeram 30×40. Após verem as portoalegrenses salvarem o primeiro break point no smash para fora de Fernanda, a dupla de Osório viu Manuela atacar na rede: era o 3 a 2 para a dupla de Osório.

Porém, a dupla da capital devolveu a quebra no game seguinte e buscou a virada para 4 a 3. No sexto game, Regina e Fernanda estava vencendo por 40×30, mas acabaram levando o 40×40 numa baita largada de Caroline. Na bola decisiva, Fernanda jogou o smash na rede, deixando tudo igual. A virada da dupla da capital saiu no sétimo game, após o lobe de Fernanda ir para fora.

Em mais uma recuperação, as osorienses voltaram à frente no placar, fazendo 5 a 4. Aproveitando os erros das adversárias, Regina e Fernanda empataram em 4 a 4, fechando o oitavo game no ace de Fernanda. Já a virada saiu após Manuela mandar a devolução na rede. Aí foi a vez de Manu e Carol buscarem uma nova virada. No nono game, Regina acabou mandando o saque na rede, deixando a partida empatada em 5×5. Caroline foi para o saque na sequência e com direito a dois aces, a dupla de Porto Alegre fechou o 9º game, fazendo 6×5 no marcador.

Depois de tomar mais uma virada, a dupla de Osório se desconcentrou de vez e viu o título escapar. Mesmo com Fernanda no saque, as osorienses erraram de mais no décimo game, chegando a tomar 0x40. Manu desperdiçou o primeiro break point jogando o lobe para fora, mas na sequência, após boa troca de bolas, Regina mandou o smash para fora, deixando o jogo em 7 a 5 e a dupla da capital a um ponto da conquista.

Com Manuela sacando para a vitória, a dupla de Poa abriu 30×0. A dupla de Osório chegou a fazer 30×15, na bela largada na diagonal de Fernanda. Na bola seguinte, Fernanda mandou a devolução na rede, dando três matches points para a dupla adversária. No primeiro, Manu acabou sacando na rede: 40×30. Já no ponto seguinte, após troca de bolas, Caroline cravou o smash na quadra da dupla osoriense fechando o jogo em 8×5. Com a derrota, Fernanda e Regina deixaram a competição com dois vice-campeonatos.

MASCULINO C (24 duplas)

Primeira fase – Grupo 1: Everton Kauer/Jonatas Colombo 6x2Greifell/Hugo (Criciúma/SP) e 6(5) x 7(7) Gabriel/Lucca (Torres).

Grupo 2: Alison Filé/Darlan Dias 6×1 Rodrigo/Evandro (Criciúma) e 6×2 Renato/Diego (SP/Torres).

Grupo 3: Christian Kohlrausch/Eduardo Scaini 3×6 Marco/Juliano (Novo Hamburgo) e 7(7) x 6(5) Márcio/Diego.

Grupo 6: Renan Santos/Marcos Silva 6(5) x 7(7) Gabriel/Marcos (SAP) e 6×4 Luiz/Andrei (Caxias).

Oitavas: Everton/Jonatas 6x1Enzo/Franco (SP/Araranguá); Filé/Darlan 6×2 Régis/Alessandro (Poa); Christian/Eduardo 3x6Gabriel/Lucca (Torres); Renan/Marcos 7×5 Roberto/Rodrigo (Poa).

Quartas: Everton/Jonatas 6×2 Marcelo/Juliano (Poa); Filé/Darlan 6×3 Renan/Marcos.

Semifinal: Everton/Jonatas 8×4 Evandro/Gabriel (Poa); Filé/Darlan 4×8 Gabriel/Lucca (Torres).

Final: Everton/Jonatas 8×4 Gabriel/Lucca (Torres).

Everto Kauer e Jonatas Colombo foram os campeões da Masculina C.

MISTA B (18 duplas)

Primeira Fase – Grupo 2: Maurício/Lisa Bublitz 6×3 Carlos Eduardo/Lucian (Torres/Poa) e 6×0 Julio/Miriane (Carazinho).

Grupo 3: Theo/Maurem 6×1 Carlão/Milena Bublitz; Theo/Maurem 6×1 Eduardo/Bianca (Poa/Carazinho); Carlão/Milena 2×6 Eduardo/Bianca.

Grupo 4: Eder/Karine Cirtolli 4×6 Thiago/Gláucia (Torres); 1×6 Rodrigo/Lurdiele (Caxias).

Grupo 5: Renan Santos/Luane Kloeckner 3×6 Maurício/Bruna (Poa) e 2×6 Rafa/Andreia (Caxias).

Grupo 6: Bruno Santos/Scheron Gamba 5×7 Marcello/Duda (Poa) e 6×2 Alex/Beatriz (SAP).

Oitavas: Bruno/Scheron 6×4 Rodrigo/Lurdiele (Caxias).

Quartas: Theo/Maurem 6×3 Carlos Eduardo/Luciana (Torres/Poa); Bruno/Scheron 1×6 Maurício/Bruna (Poa); Maurício/Lisa Bublitz 6×3 Rafa/Andreia (Caxias).

Semifinal: Theo/Maurem 8×5 Maurício/Bruna (Poa); Maurício/Lisa Bublitz 8×5 Leonardo/Eduarda (Poa/Novo Hamburgo).

Final: Theo/Maurem 8×5 Maurício/Lisa Bublitz.

MISTA B: Os vice-campeões Maurício e Lisa Bublitz e os campeões Maurem e Theo.

OUTRAS CATEGORIAS – Na Feminino D, 12 duplas disputaram a competição. A dupla osoriense formada por Maria Luisa e Isabelli Silveira avançou em primeiro no grupo 2 ao vencer as duas partidas: 7(7) x 6(4) em Cibele/Magali (Poa/Torres) e 6×1 em Jéssica Benites/Jéssica Ferreira (Sombrio-SC).

Já a osoriense Claudia Moreira, jogando ao lado de Janaína Bercht de Xangri-lá, avançou na liderança da chave. A dupla derrotou Larissa/Nicole (SP/Canoas) e Anacilia/Marinez (Torres), ambas pelo placar de 6×4.

Mesmo avançando em primeiro nos seus grupos, as duas duplas acabaram caindo nas quartas de final, ambas com derrotas por 6×4. As meninas Maria Luisa e Isabelli perderam para Márcia e Micheli (Poa). Já Cláudia e Janaína foram derrotadas por Andressa Makino (Gravataí) e Andressa Righetto (Torres). O título da categoria ficou com Márcia e Micheli. A dupla de Porto Alegre derrotou na final a dupla formada por Cibeli (Porto Alegre) e Magali (Torres) pelo placar de 8×6.

Feminino C – Quinze duplas disputaram a competição, incluindo duas duplas de Osório: Anelise Souza/Daiane Camargo, Daiane Silveira/Priscila Camargo e Julia Decio/Caroline Ribeiro.

Anelise e Daia Camargo avançaram direto para as quartas, após passarem em segundo no grupo 4. Elas venceram Luciana e Madia (Poa) por 6×4 e foram derrotadas por Fernanda/Paula (Caxias) por 6×3. Na chave 2, Julia e Carol também passaram em segundo após vencerem Marina/Luan (Poa/Canoas) por 6×3 e serem derrotadas por Giovana/Julian (Araranguá-SC) por 6×3. Já no grupo 3, Daiane e Pri Camargo acabaram sendo eliminadas após perderem para Raphaella/Isabella (Poa) e Charlene/Carla (Torres/SP), ambas pelo placar de 6×3.

Julia e Carol tiveram que jogar as oitavas e acabaram sendo eliminadas após perderem para Charlene e Carla por 6×3. Pelas quartas, Anelise e Daia Camargo avançaram ao derrotarem Alessandra/Suzana (Araranguá) por 6×3. Mas a dupla osoriense acabou caindo na semifinal, com uma derrotada apertada para Charlene e Carla pelo placar de 8×6. O título ficou com a dupla catarinense formada por Giovana e Juliana. Elas derrotaram Charlene (Torres) e Carla (SP) na final por 8×4.

Masculino Soma 100+ – Nacategoria onde os dois integrantes da dupla tinham que somar as idades e dar um total de 100 ou mais, seis duplas participaram da competição. Valmir Machado representou Osório jogando ao lado do portoalegrense Luiz Porto. A dupla terminou em 1º no grupo 3 ao vencer os dois jogos: 6×0 contra Leandro/Vilson (Torres) e 6×3 contra Evandro/Ezio (Poa/Bagé).

Nas quartas Valmir e Luiz derrotaram Roosevelt e Aldo, de Tramandaí, pelo placar de 6×2. Porém, na semifinal a dupla acabou sendo derrotada por Fabiano e Fabio por 8 a 3. Na decisão, Fabiano (Criciúma) e Fábio (SP) venceram Felipe e Cláudio, de Porto Alegre, por 8×5.

Masculina B – Vinte e duas duplas disputaram a competição, sendo duas de Osório. Guilherme Annes e Maurício Bublitz passaram em segundo na chave 4 após vencerem Diego (Porto Alegre) e Celio (Torres) por 6×3 e perderem para Rodrigo (Caxias do Sul) e Eduardo (Poa) também pelo placar de 6×3. Já Bruno e Theo Santos avançaram em primeiro lugar no grupo 6 com duas vitórias por 7×5 para cima de Fabiano/Gustavo (Criciúma) e Marcus/Marques (Araranguá-SC).

Para fechar a primeira fase, o osoriense Valmir, jogando ao lado do portoalegrense Cleomar Marino, o atleta de Osório acabou terminando na última colocação da chave 7, perdendo os três jogos que disputou: 6×2 contra Felipe/Agaci (Araranguá); 7(7) x 6(5) contra Alex/Vinicius (Santo Antônio da Patrulha); e 6×4 contra Rafa/Juliano (Caxias).

Pelas oitavas de final, as duplas osorienses venceram duplas de Porto Alegre. Guilherme e Maurício derrotaram Felipe/Cláudio por 6×3. Já Bruno e Theo derrotaram Eduardo e Rodrigo pelo placar de 6 a 2. Nas quartas, Guilherme e Maurício acabaram sendo derrotados por Diogo e Matteo (Caxias) por 6 a 2.

Já Bruno e Theo avançaram com a vitória por 6 a 2 contra Felipe/Agaci. A última dupla representante de Osório na Masculina B, porém, acabou caindo nas semifinais. Bruno e Theo foram derrotados por Diogo e Matteo pelo placar de 8 a 2. A dupla de Caxias do Sul ainda seria a grande campeã da categoria, vencendo na final Eduardo (Poa) e Rodrigo (Caxias) por 8×3.

Mista D – Dezoito duplas iniciaram a competição, incluindo três de Osório: Suian e Suzane; Vinicius Fangueiro e Anelise Souza; e Marcos Freitas e Gesica Baranoski. Suian e Suzane acabaram sendo eliminados na 1ª fase após perderem as duas partidas no grupo 3: 2×6 Lorenzo/Isadora (Poa) e 1×6 Luiz/Fernanda (Caxias).

Já as outras duplas osorienses avançaram em primeiro nas suas chaves, indo direto para as quartas de final. Pelo grupo 1, Marcos e Gesica derrotaram Igor/Fabian (Torres) por 6×0 e Diego/Marina (Poa) por 6×4. Já na chave 4, Vinicius e Anelise venceram os caxienses Francisco e Paula (7×5) e a dupla formada por Michael (Poa) e Carla (SP) pelo placar de 6×3.

Infelizmente as duplas de Osório acabaram caindo nas quartas. Marcos e Gesica foram goleados por Lorenzo e Isadora (Poa) por 6×0 e Vinicius e Anelise acabaram sendo derrotados por Maicon/Gabriela (Poa) por 6×4. Na final, os portoalegrenses Lorenzo e Isadora levaram a melhor contra a dupla de Torres formada por Diego e Charlene e se sagraram campeões com a vitória por 8 a 3.

Mista C – Dezoito duplas iniciaram a competição, sendo uma de Osório: Edgar e Mesquita. Os osorienses passaram em segundo no grupo 3, com uma vitória e uma derrota: 6×3 Alexandre/Nicole (NHA/Caxias) e 4×6 Shandler/Magali (Torres). Nas oitavas vitória para cima de Leandro (Torres) e Cibele (Poa) por 6 a 3.

Já nas quartas, os osorienses foram derrotados pelos torrenses Vilson e Alessandra por 6×3. Na final da categoria, os caxienses Arthur e Juciele derrotaram a dupla de Porto Alegre formada por Nicola e Victória pelo placar de 8×6, conquistando o título da Mista C.

Vale ressaltar que nas categorias Open Masculina, Masculina D, Feminino Soma 100+ e Mista Soma 100+ não houveram atletas de Osório competindo. Todos os campeões e vice-campeões doVivo Summer Vibes de Beach Tennis você confere no quadro no final da matéria.

QUADRO COM TODOS OS CAMPEÕES E VICE-CAMPEÕES

Legenda: Poa – Porto Alegre.

FOTOS: Divulgação

