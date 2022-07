Osorienses vencem etapa do Circuito Gaúcho de Beach Tennis

Entre os dias 15 e 17 de julho, Torres foi palco da etapa Challenger do Circuito Gaúcho de Beach Tennis. Mais de 100 atletas participaram da competição realizada pela Federação Gaúcha da modalidade (FGBT). Os jogos foram disputados na Arena Gaúcha. E como já é de costume, teve osoriense subindo no pódio.

Nas nove categorias disputadas, foram três títulos e três vice-campeonatos, incluindo duas finais entre duplas de Osório. Na Mista C (11 duplas),Luiz Fernando Gomes e Andressa Bernardes ficaram com o primeiro lugar. Os dois começaram voando, com duas vitórias tranquilas: 6×0 em Gustavo/Eliana e 6×1 em Lucca/Bruna. Na disputa da liderança do grupo 3, a dupla osoriense foi derrotada por 6 a 4 para Tito/Vânia.

Com a derrota, Luiz Fernando e Andressa tiveram que disputar o play of para buscar uma vaga nas semifinais. No duelo contra Shandler e Magali, vitória fácil por 6 a 1. Na semifinal, a dupla de Osório só conseguiu a vitória no tie break, pelo placar de 7 a 4. Já na decisão, reencontro contra Tito e Vânia e dessa vez, os osorienses levaram a melhor: Luiz Fernando e Andressa devolveram o 6 a 4 que levaram na primeira fase e com a vitória se sagraram campeões da competição.

Além do título da Mista C, Andressa ainda saiu com o troféu de segundo lugar na Feminina C. Jogando ao lado de Cris Bernardes, ela acabou sendo derrotada na final para outra dupla de Osório: Fernanda e Sheila Costa. Seis duplas entraram na disputa do título, sendo dividas em duas chaves de três, onde as duas melhores avançavam para as semifinais.

No grupo 1, Fernanda e Sheila acabaram passando em segundo lugar com uma derrota (4×6 contra Natália/Nicole) e uma vitória (6×3 em Tatiane/Viviane). Andressa e Cris também avançaram na segunda posição com uma derrota (3×6 para Andressa/Luana) e uma vitória (6×3 em Ana/Kassia).

Nas semifinais, as duplas de Osório despacharam as adversárias. Fê e Sheila Costa fizeram 6 a 3 em Andressa e Luana. Já Andressa e Cris Bernardes derrotaram Natalia e Nicole por 6 a 2. Já na grande decisão, belo jogo, e no duelo osoriense, melhor para Fernanda e Sheila que venceram Andressa e Cris pelo placar de 6 a 4, confirmando o título da Feminina C para elas.

Finalistas da Feminina C: Cris, Sheila, Fê e Andressa.

E os pódios não pararam por aí.Na Feminina D, Eliza e Pri Mesquita acabaram ficando com o vice-campeonato. As duas terminaram a primeira fase na liderança do grupo 2, com três vitórias em três jogos: 6×0 em Ana/Fabiana; 7×5 em Francine/Malu e 6×4 em Itamara/Marta. Avançando direto para as semifinais, as duas conseguiram vencer Maitê e Vania pelo placar de 7 a 5. Porém, na final, a dupla de Osório não foi párea para as adversárias e acabaram sendo derrotadas por 6 a 1 pela dupla formada por Ana e Letícia.

Pri e Eliza Mesquita ficaram em segundo lugar na Feminina D.

MASCULINA C

Dez duplas entraram na competição em busca do título, chegando a final duas duplas de Osório: Filé e Titio e Renan e Rogerinho. As duas duplas estavam no grupo 2, onde acabaram se enfrentando logo na estreia da competição. Em um dos melhores jogos do campeonato, Filé e Titio acabaram vencendo no tie break pelo placar de 7 a 4.

Na sequência, Filé e Titio confirmaram a liderança da chave, ao fazer 6 a 0 para cima de Diego e Manuel. Já Renan e Rogerinho avançaram em segundo no grupo, depois de vencerem Diego e Manuel por 6 a 1. Enquanto Filé e Titio foram direto para as semifinais, Renan e Rogerinho precisaram passar por um play of, onde derrotaram Gabriel e Shandler pelo placar de 6 a 2.

Nas semifinais, Titio e Filé fizeram 6 a 4 em Luiz/Márcio. Já no outro duelo, Renan e Rogerinho conseguiram uma vitória suada contra Tiago e Tito, com direito a um 7 a 4 no tie break. Com isso, as duas duplas de Osório voltariam a se enfrentar, dessa vez na disputa pelo troféu de campeão da Masculina C.

Final – Filé/Titio 6 x 1 Renan/Rogerinho

Ao contrário da partida equilibrada na primeira fase, dessa vez Filé e Titio, aproveitando o desgaste de Renan e Rogerinho, abriram logo no início, não dando chances para a dupla adversária, fechando o placar com uma vitória ampla pelo placar de 6 a 1.

O duelo começou equilibrado. No primeiro game, Filé e Titio abriram 40×15, em uma bela bola de Filé no fundo. Na sequência, Filé mandou um smash e Rogerinho devolveu para fora, cedendo o 1 a 0. Em uma parcial mais equilibrada, Renan e Rogerinho conseguiram o empate. Vencendo por 40 a 30, Rogério sacou e a devolução de Filé ficou na rede: 1 a 1.

A partida seguiu equilibrada, com belos ralis e lindas defesas, sendo as parciais decididas no detalhe. No 3º game, Filé fez 40×30 em um ace. Na bola seguinte, Renan mandou um gancho para fora, cedendo o 2 a 1. No quarto game, Titio e Filé venciam por 15×40, quando Titio mandou um ataque acelerado na paralela para fazer o 3 a 1.

O quarto ponto de Titio e Filé custou para sair. O smash de Titio no fundo da quadra gerou discussão entre as duplas, mas no final foi confirmado o ataque na linha e o 4 a 1 no placar. Depois do ponto, Rogerinho e Renan se desconcentraram. No sexto game, após muitos erros da dupla adversária, Filé e Titio fecharam a parcial no smash de Filé que Renan devolveu para fora: 5 a 1.

No sétimo game, depois de dois erros seguidos de Renan, Titio e Filé fizeram 40×30, ficando a uma bola do título. No lance seguinte, Filé mandou o smash para fora: 40×40. E no No-Ad (ponto decisivo), Renan mandou o smash para longe, confirmando a vitória de Titio e Filé por 6 a 1 e o título da Masculina C para a dupla.

Finalistas da Masculina C: Rogerinho, Titio, Filé e Renan.

