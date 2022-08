Osorienses vencem Rei da Praia de Futevôlei

A Arena Beach, em Cachoeirinha, recebeu no último final de semana a 25ª edição do Rei da Praia de Futevôlei. O evento, que reuniu a elite do esporte do Estado, contou com diversos desafios com convidados, além das disputas nas categorias. Jogando ao lado de Otávio Oliveira e Felipe Jr, as osorienses Susu Andrade e Rani batista levaram a melhor no 4×4 Misto, contra o quarteto formado por César Fiorio (Papão), Lucas Isoton, Emili Ricardo e May Prestes.

Já nas disputas das categorias, Susu e Rani ficaram em terceiro lugar na categoria Feminina Profissional. O título ficou com May e Emili que derrotaram Carol Paz e Nat Bertoni na grande final.

Fotos: Divulgação

