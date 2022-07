As osorienses Rani Batista e Fabi Silva estiveram no último sábado (23), em Porto Alegre, disputando a primeira edição da Copa TPAZ de Futevôlei. E como já é de costume, as duas voltaram para casa com o troféu de campeãs na Categoria Feminina.

Foto: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some