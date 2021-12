Na quinta-feira, 16 de dezembro, a cidade de Osório completou 164 anos de emancipação. Osório (antiga Conceição do Arroio) localiza-se em uma região de extrema importância histórica, considerando-se os primeiros tempos de proteção e colonização das terras extremas do território. No final do século XVII, a faixa litorânea tornou-se conhecida pelos paulistas e lagunenses que vinham em busca de gado. Também era o modo de chegar ao ponto das invasões castelhanas. O caminho ficou conhecido como Estrada da Laguna.

No ano de 1857, Osório emancipou-se de Santo Antônio da Patrulha, levando consigo uma vasta área, de Palmares do Sul a Torres. O colonizador e o imigrante alemão ou italiano foram se instalando nas redondezas de Conceição do Arroio. Em 1934, sem consulta popular, Conceição do Arroio passa a chamar-se Osório, por ordem do interventor federal José Antônio Flores da Cunha, como forma de homenagear o marechal Manuel Luís Osório, patrono da Cavalaria nacional.

Osório é conhecida como Cidade das Lagoas, por ter uma rede de 23 lagoas, muitas delas interligadas, e ‘Cidade dos Bons Ventos’, devido aos grandes ventos desta região. A cidade é o centro de entrada para o Litoral Norte gaúcho. Milhares de turistas uruguaios, argentinos e gaúchos cruzam todos os anos por ela, pelas BRs 290 (Freeway), 101 e 389 (Estrada do Mar).

A Terra dos Bons Ventos também se destaca por seus atrativos turísticos: naturais e culturais. Ela está geograficamente bem situada ao pé da Serra Geral e entre águas doces e salgadas. É uma das poucas cidades brasileiras que reúne serra, lagoas e mar num mesmo lugar. Ladeada pelo Oceano Atlântico, o município dispõe de duas belas praias: Atlântida Sul e Mariápolis. Além de possuir um magnífico complexo de lagoas em seu entorno, avista-se a Serra, formada por morros cobertos pela exuberante Mata Atlântica. Cidade de natureza privilegiada reúne a beleza e a riqueza de seu ecossistema.

Além disso, é uma cidade de extrema importância histórica pelo desenvolvimento da navegação lacustre, que possibilitou a sua interligação com outros municípios trazendo prosperidade econômica para a região, bem como, o desenvolvimento político e cultural. Osório localiza-se em região de extrema importância histórica, considerando-se os primeiros tempos de proteção e colonização das terras extremas do território. No final do século XVII, a faixa litorânea tornou-se conhecida pelos paulistas e lagunenses que vinham em busca de gado. Também era o modo de chegar ao ponto das invasões castelhanas. O caminho ficou conhecido como Estrada da Laguna.

Historicamente, no período de 1921 a 1960, a exploração das vias navegáveis de Osório a Torres, transformando-se em um meio de comunicação e transporte de Osório – Torres, foi importante para o desenvolvimento econômico, cultural e educacional, não só para o município de Osório como para todo o Litoral Norte. Hoje, apresenta museu e um casario antigo, vestígio da influência açoriana na região. Com seus balneários, é passagem para quem se dirige às demais cidades do litoral gaúcho.

