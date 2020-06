As empresas do setor terciário, responsável por 1,5 milhão de empregos formais no Rio Grande do Sul, cerca de 120 mil na região Litoral Norte, sofrem os reflexos da pandemia de Covid-19, diante das oscilações causadas no funcionamento do comércio e de serviços, desde março, quando tiveram início as medidas restritivas definidas pelo governo do Estado. Em Osório, com o aumento no número de casos da doença, um novo decreto municipal foi publicado na última quarta-feira (17/06). O texto não determina o fechamento, mas prevê multas e outras penalidades aos estabelecimentos comerciais, industriais, comércio ambulante e prestadores de serviços, bem como à população, na fiscalização do cumprimento das recomendações das autoridades sanitárias.

Para o presidente do Sindilojas Litoral Centro, Joel Dadda, que integra o Comitê Municipal de Combate ao Coronavírus, a nova normativa com regras mais rígidas foi necessária, visando à contenção da propagação do vírus, para que a região não tenha esgotada a capacidade do sistema de Saúde, com a consequente alteração na classificação de bandeiras estabelecida pelo governo estadual. “Hoje, a região de Capão da Canoa, que abrange os 23 municípios do Litoral Norte, consta como Bandeira Laranja e com uma mudança para Bandeira Vermelha não haverá flexibilidade para a abertura do comércio”, pontua o dirigente.

Presidente do Sindilojas Litoral Centro, Joel Dadda

No comando da entidade que representa o comércio varejista de 12 municípios – Osório, Terra de Areia, Maquiné, Caraá, Palmares do Sul, Tramandaí, Capão da Canoa, Imbé, Cidreira, Xangri-lá, Pinhal e Capivari do Sul -, Dadda alerta para a importância da conscientização de comerciantes e sociedade quanto às determinações de higiene e prevenção. “Vamos seguir os protocolos de segurança, evitar aglomerações nas praças e parques públicos, tentar concentrar as compras nos mercados e as idas em bancos e lotéricas em menor número de vezes. Todos devem atuar com responsabilidade, de forma efetiva, para minimizar o contágio, preservando a saúde humana e contribuindo para que o comércio não tenha que fechar suas portas, ampliando a crise enfrentada pelo varejo gaúcho”, apela.

As restrições impostas às atividades do comércio e de serviços, diante da pandemia, já têm reflexos na manutenção dos empregos. Dados divulgados pela Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) revelam que apesar da possibilidade de suspender ou flexibilizar contratos de trabalho, já utilizada com quase 500 mil trabalhadores gaúchos, foram fechados 90 mil postos formais no Estado, somente em março e abril.

Como 1º vice-presidente da Fecomércio, Dadda reitera a posição da entidade e sindicatos empresariais filiados, contrária às medidas de restrição generalizada para atividades econômicas. Em manifesto divulgado no último dia 15, encaminhado ao governador Eduardo Leite, a Federação defendeu o uso de estratégias mais eficientes de combate à pandemia. Um dos argumentos é de que o número absoluto de casos em acompanhamento no Estado permite que, com uma investigação de hábitos e contatos passados dos contaminados, sejam adotadas medidas de isolamento mais precisas e eficientes do que fechamentos gerais de locais onde o vírus não está circulando.

ACIO LANÇA CAMPANHA PARA CONSCIENTIZAR SOCIEDADE

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Osório (ACIO) iniciou uma campanha, com abrangência regional, que objetiva conscientizar a população sobre a importância do respeito aos protocolos das autoridades de Saúde, para evitar a proliferação da Covid-19. Conforme o presidente da entidade, Tiago Antolini, com o crescimento expressivo nos casos da doença, é fundamental que o Poder Público, os comerciantes e a sociedade façam esforços para que a situação melhore. “Queremos alertar para a importância do uso de máscara, do álcool em gel e do consumo consciente, para que as pessoas realmente saiam às ruas para comprar se houver necessidade, e que não tenhamos os locais públicos lotados, evitando aglomerações”, ressalta. Os esforços conjuntos devem contribuir para que a região do Litoral Norte não venha a sofrer restrições em relação ao atual momento.

Presidente da ACIO, Tiago Antolini

Antolini avalia que, especialmente no começo da pandemia, o comércio, a indústria e os serviços sofreram com o fechamento dos estabelecimentos e com a necessidade de adaptação a um novo formato. “Claro que as empresas estão sentindo os reflexos da crise, mas algumas se reinventaram, superaram este momento e encontraram outra forma de se adequar ao mercado, ao que chamamos hoje de novo normal”, pontua. De acordo com o dirigente, integrante do Comitê Municipal de Combate ao Coronavírus, com o fechamento e as restrições das atividades, a ACIO atuou junto à Prefeitura de Osório no sentido de minimizar os efeitos negativos na economia, mas colocando a saúde das pessoas em primeiro lugar.

Entre as iniciativas voltadas aos cerca de 300 associados, Antolini frisa que a ACIO vem oferecendo novos conhecimentos, por meio de ‘lives’ nas redes sociais, como estratégias de marketing digital. “Para o próximo mês, estamos preparando o uso de ferramentas e técnicas de venda, além de estarmos sempre de portas abertas para os associados, procurando auxiliá-los em todas e quaisquer medidas necessárias”, salienta. A capacitação também é disponibilizada por meio de parceria com o Sebrae, estimulando a realização de cursos.