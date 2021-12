O Ministério do Turismo divulgou na tarde de segunda-feira (29/11), a lista com os nove municípios selecionados pelo projeto ‘Brasil, essa é a nossa praia’. A ação é desenvolvida pela Pasta, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Entre eles está o município de Osório, único escolhido no RS. As outras cidades selecionadas são: Barra do Garças (MT), Barreirinhas (MA), Cabo Frio (RJ), Cruz (CE), Natal (RN), Paraty (RJ), Salvador (BA) e Vila Velha (ES).

Para a definição dos escolhidos, a chamada pública levou em consideração os seguintes critérios: participarem do Programa Investe Turismo, preencherem o Termo de Adesão à Gestão de Praias (TAGP) e possuírem um plano de Gestão Integrada da Orla (PGI). Outros pontos a serem observado durante o processo classificatório foram a certificação de praias como o programa ‘Bandeira Azul’ 2021/2022 e possuir Unidade (s) de Conservação em toda a extensão da Orla.

Os municípios selecionados fazem parte do Mapa do Turismo Brasileiro; nas categorias A, B e C; e são banhados por águas federais (mares, rios e lagos). A chamada pública está alinhada ao Projeto Orla, desenvolvido pelo governo federal. É uma ação de planejamento, de ocupação responsável do território em benefício do turismo e da comunidade local. Os municípios, a partir da aplicação da metodologia do Projeto Orla, passam a ser responsáveis pela gestão da orla, com benefício socioeconômico para os destinos turísticos, que incorporam normas ambientais na política de regulamentação dos usos dos terrenos e marinha, buscando aumentar a dinâmica de mobilização social neste processo.

As atividades serão desenvolvidas entre os meses de dezembro de 2021 e dezembro de 2022.

Foto: Divulgação

