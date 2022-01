Belezas de Osório são um atrativo para que pessoas optem por visitar a cidade.

As viagens e encontros de confraternização de final do ano, junto ao verão e às festas, voltam a aquecer o setor de turismo. Isso porque, com o avanço da vacinação, muitos atrativos turísticos já retomaram o trabalho – obedecendo as medidas sanitárias e de segurança. E quem não está animado para cair na estrada e aproveitar para rever amigos e passear?

Para se ter uma ideia, só na região Sul os usuários do 99Carona percorreram 110 milhões de quilômetros, o equivalente a uma viagem de ida e volta até Marte! Ainda, o serviço de caronas da 99 já ajudou passageiros a economizarem R$ 40 mil em comparação com os preços dos mesmos trajetos de ônibus e, com crescimento constante na região, essa economia somada tende a crescer. Só no feriado de 15 de novembro, o 99Carona registrou 24% de crescimento quando comparado à semana anterior. Em 2021 o 99Carona triplicou o número de viagens realizadas entre cidades.

Osório é dos principais destinos no Estado – A cidade de Osório, juntamente com Gramado e São Jerônimo, é o destino mais comum para os usuários de 99Carona que saem de Porto Alegre. Fora do RS, os trajetos mais procurados são os trechos entre Blumenau – Itajaí e Florianópolis – Itajaí, ambos em Santa Catarina; e Curitiba – Paranaguá no Paraná.

COMU FUNCIONA O 99CARONA

Como pedir carona? Para agendar um trajeto que deseja viajar, basta baixar o aplicativo da 99 no seu smartphone, se cadastrar e publicar um pedido de carona no 99Carona, colocando o endereço de embarque (que pode ser a casa do passageiro ou um ponto de encontro mais conveniente) e o de destino. Também é possível escolher entre locais de caronas já disponibilizadas por condutores.

O aplicativo já indica o valor da viagem neste momento, antes mesmo do embarque. Para que o condutor identifique o trajeto do passageiro e possa aceitar a carona, o agendamento deve ser feito com pelo menos 15 minutos de antecedência e o pagamento pode ser realizado por meio do próprio app – com cartão de crédito ou Pix – ou em dinheiro, diretamente ao condutor no fim da viagem.

Como oferecer Carona? Para quem possui carro próprio e deseja oferecer caronas para economizar ainda mais no dia a dia e em viagens, é só se cadastrar pelo celular como condutor no site: www.99app.com/99carona/, tendo em mãos CPF, carteira de habilitação e documento do carro. Em até dois dias úteis o 99Carona te retorna e, se aprovado, o acesso já é liberado para botar o pé na estrada.

O 99Carona contribui com a segurança de todos os condutores e passageiros e segue orientações de segurança desenvolvidas para a empresa pela consultoria Sírio-Libanêse durante a pandemia da covid-19, enviando lembretes sobre o uso de máscara, manter vidros abertos e higienizar as mãos com frequência. Além disso, o 99Carona é o aplicativo de intermediação de carona mais seguro do mercado, que possui métodos rigorosos de confirmação de cadastro, como verificação de antecedentes criminais e mais de 40 funcionalidades de segurança já utilizadas nos demais produtos oferecidos pela empresa em todo o Brasil.

Sobre a 99 – A 99 é uma empresa de tecnologia que oferece conveniência e soluções para as necessidades dos brasileiros. O aplicativo faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”) e no Brasil conecta pessoas a serviços de mobilidade, pagamentos e entregas.

Aplicativo de carona contribui para que motoristas e viajantes gastem menos durante a viajem.

FOTOs: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some