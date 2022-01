Entre os dias seis e nove de janeiro, Osório e Xangri-lá foram palco da 2ª etapa do Circuito Verão Padel Life 2022 – Lima & Lucas. A competição contou com aproximadamente 100 duplas inscritas, do RS e de fora do Estado, nos naipes Masculino (Open, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª categoria) e Feminino (3ª, 4ª e 5ª categoria). Foram entregues troféus para as duplas campeãs e vice em todas as categorias. Além disso, na Open, foi entregue o prêmio de R$ 1,5 mil a dupla campeã.

Organizada pela Padel Life, a competição contou com os seguintes patrocinadores: Drop Shot BR, FNP Capão da Canoa, Chopp Brahma Express Litoral, Lima & Lucas Imóveis, Doces Maquiné, Pedrazzi Imóveis, Grupo Zonanova, Alma Pescados, Construtora Investe, Lagoon Marina Club, AS Celular Osório, Sistema Sul Certificadora, Online Carros e Petiskos Restaurante.

Os jogos foram disputados em set único de nove pontos. Vale destacar que na Open Masculina, a partir das quartas de final, os jogos foram disputados em dois sets de seis pontos, com tie break de 10, quando necessário. Vale destacar que as partidas aconteceram em Osório e Xangri-lá, nas quadras da Padel Life. Em Osório, foram disputados os jogos da 4ª Feminina, além da 6ª, 4ª e Open Masculina.

Mesmo com a onda de Covid que atingiu diversos atletas, os impedindo de participar da competição, os jogos aconteceram sem maiores problemas. E teve cada coisa: Teve campeão da Libertadores levando o título ao lado do filho; meninos de 12 anos derrotando veteranos e quase se sagrando campeões; e claro, não podia faltar as coisas mais curiosas, como por exemplo, o atleta que esqueceu o tênis e teve que jogar com um emprestado do adversário. A seguir veja como foram os jogos que rolaram em Osório.

6ª MASCULINA

Na categoria Iniciante, seis duplas entraram na competição em busca do título, sendo divididas em duas chaves com três, onde as duas melhores avançavam para as semifinais. Entre as duplas, uma chamou a atenção em especial, a formada por Antônio Feltes e Eduardo Helneberg.

Os meninos de 12 anos acabaram surpreendendo a todos que estavam no Padel Life, inclusive os seus adversários. Na primeira fase, a dupla estreou contra os irmãos Guilherme e Arthur Jobim e acabaram sendo derrotados por 9 a 6. Na partida seguinte, o duelo foi contra os experientes Marcão e Jean. O que parecia ser um jogo fácil, acabou não sendo. Mesmo com a pouca idade, os meninos conseguiram aos poucos, ir se soltando na partida, fazendo um jogo de igual para igual contra a dupla adversária.

No final, Antônio e Eduardo acabaram levando a partida para o tie break e conseguiram a vitória por 9 a 8. Mesmo com a vitória, a classificação dos meninos para as semifinais só foi confirmada com a vitória dos irmãos Jobim para cima de Marcão e Jean pelo placar de 9 a 5. Com isso, Antônio e Eduardo passaram em segundo. Já a liderança da chave B, ficou Guilherme e Arthur Jobim.

No outro grupo, Juliano e Jader terminaram em primeiro com duas vitórias (9×4 em Guilherme Sório/Pedro Henrique e 9×5 em Rodrigo/Guilherme Stahischmidt). A segunda posição da chave A, ficou com Rodrigo/Guilherme Stahischmidt, que derrotaram Guilherme Sório/Pedro Henrique por 9 a 0.

Com isso, Antônio e Eduardo tinham pela frente nas semifinais a dupla formada por Juliano e Jader. Apoiados pela família, que foi em peso acompanhar a competição, os garotos fizeram um baita jogo, não deixando a dupla adversária jogar. Antônio e Eduardo fecharam o jogo em 9 a 3 e garantiram a vaga na grande final. Os adversários na decisão seriam Rodrigo e Guilherme Stahischmidt, que em jogo duro, conseguiram derrotar os irmãos Jobim pelo placar de 9 a 7.

A decisão começou antes mesmo das duplas entrarem em quadra, quando Rodrigo e Guilherme Stahischmidt tentaram desestabilizar os meninos com comentários como: “Não vão pegar muito pesado com a gente”, declarou Guilherme. Mas as provocações não fizeram efeito, e Antônio e Eduardo foram para o jogo confiantes na vitória.

No primeiro game, os meninos chegaram a fazer 40×15, mas acabaram deixando o ponto escapar quando Eduardo mandou o smash para fora. No game seguinte os garotos devolveram a quebra. O ponto foi definido novamente em um smash de Eduardo, que dessa vez acertou um ataque sem chances de defesa para Guilherme.

Rodrigo e Gui Stahischmidt aproveitaram os erros da dupla adversária para abrir vantagem no placar, fazendo 3 a 1, com dois lobes para fora de Antônio. No game seguinte, foi Guilherme que errou, mandando um smash para fora, deixando 3 a 2. O empate saiu na sequência, com direito a nova quebra de serviço dos meninos e o ponto sendo fechado numa bela diagonal de Eduardo: 3×3.

Mais nervosos, Antônio e Eduardo voltaram a errar e viram Rodrigo e Guilherme abrirem novamente no placar, fazendo 5×3. Porém, com paciência e aproveitando os erros de Gui Stahischmidt (um smash e uma diagonal para fora, além de uma devolução na rede), os meninos conseguiram fazer três pontos na sequência e viraram o jogo para 6 a 5.

A vantagem dos meninos não durou muito tempo. Com Guilherme no saque, a dupla acabou tomando o empate, após devolução na rede de Eduardo. A virada veio com mais uma quebra, no ataque para fora de Eduardo: 7 a 6. A partir daí, foi uma troca de pontos até a reta final do jogo.

No 14º game, Guilherme mandou um lobe para fora, deixando a partida em 7 a 7. Eduardo foi para o saque, mas os meninos não conseguiram confirmar o serviço, perdendo o game na bola para fora de Antônio: 8×7. Guilherme foi para o saque e precisava confirmar o serviço para garantir o título. Pressionado e perdendo a parcial por 15×30, o atleta cometeu uma dupla falta, deixando Antônio e Eduardo a um ponto do empate e de levar a partida para o tie break. E não é que isso aconteceu? Eduardo acertou uma bela paralela, empatando o confronto em 8 a 8.

TIE BREAK – Com Antônio no saque, os meninos abriram 2 a 0, com um ataque para fora de Rodrigo e um ace do próprio Antônio. Rodrigo e Guilherme Stahischmidt chegaram a descontar, com a bola para fora de Antônio. Mas na sequência, Guilherme forçou uma bola, mandando para fora, deixando o jogo em 3 a 1.

No quinto game, Gui acertou um belo smash e descontou para 3 a 2. Com Guilherme no saque, os meninos fizeram 4 a 2, na devolução de Eduardo. No 2º saque de Stahischmidt, Eduardo mandou o ataque para, deixando o jogo em 4 a 3. Na sequência foi a vez de Antônio ir para o saque. No primeiro, Rodrigo mandou errou a diagonal mandando a bola para fora: 5×3. No lance seguinte, o mesmo Rodrigo mandou um smash no pé de Antônio para fazer o 5 a 4.

Com Rodrigo no saque, a dupla conseguiu a virada. Primeiro na devolução na rede de Eduardo e depois, no smash de Guilherme. Perdendo de 6 a 5, Antônio e Eduardo acabaram sentindo a pressão e a falta de experiência, não conseguindo virar o jogo e assim, perdendo o título.

Com Eduardo no saque, eles chegaram até empatar o jogo, após Guilherme mandar o smash para fora. Mas no ponto seguinte, Antônio acabou escorregando na areia quando ia devolver uma bola: 7 a 6 e match point para Rodrigo e Guilherme Stahischmidt. Gui foi para o saque e após devolução de Eduardo, ele mesmo fechou o jogo em 8×6, em um novo smash, confirmando o título da 6ª Masculina para ele e seu companheiro Rodrigo.

6ª Masculina: Campeões Rodrigo e Guilherme e vice-campeões Eduardo e Antônio.

4ª MASCULINA

Ao todo, 15 duplas iniciaram a competição em busca do título da categoria. Elas foram divididas em cinco chaves com três cada, avançando os cinco primeiros e um segundo colocado para as quartas. As outras quatro duplas que terminaram em 2º passaram por um play off para definir os últimos classificados para as quartas de final.

Essa categoria contou com um convidado especial. Nada mais nada menos do que o campeão da Copa Libertadores de 2010 pelo Internacional, Pablo Guiñazu. O ex-volante do Inter, no auge da forma física com seus 43 anos, disputou a competição ao lado de seu filho, Matías.

Para quem não sabe, Guiña, após se aposentar dos gramados em 2019, resolveu optar por outra modalidade: o Padel. E não é que o El Cholo manda bem? O argentino e o filho estrearam na competição na noite de quinta-feira (6), conseguindo duas vitórias. Na estreia, um passeio contra Guilherme e Rafael Cunha. Vitória por 9 a 0.

Logo na sequência, Guiñazu e o filho seguiram na quadra para encarar Jorge e Max Sessim. O que parecia um jogo fácil, com os argentinos abrindo 6 a 1, se tornou complicado, quando Jorge e Max fizeram quatro pontos na sequência e descontaram para 6×5. Após o susto, Cholo e Mati voltaram para a partida e fecharam o marcador em 9×5. Com as duas vitórias, Guiñazu e Matías passaram em primeiro no grupo D.

Os argentinos voltaram a quadra apenas na manhã de domingo (9), para encarar Carlos Santini e Cristiano José Colombo pelas quartas de final. Em uma partida com boas trocas de bolas, Guiña e Matías venceram sem dificuldades a dupla adversária pelo placar de 9 a 1. Já no domingo à tarde, Guiñazu e Mati voltaram a quadra para jogar as semifinais. Os adversários foi a dupla formada por Matheus Rijo e Vinicíos. Vale destacar que Matheus venceu (jogando ao lado de Ângelo) a 1ª etapa do Circuito Verão de Padel, disputada no final de dezembro de 2021.

Guiña e Mati abriram 2 a 0, com a direita a quebra de serviço no 1º game, no saque de Vinicíos. Após a duas duplas confirmarem os serviços, Matheus e Vini conseguiram uma quebra e igualaram o marcador em 3 a 3. No sétimo game, mais uma quebra. Com Rijo no saque, Mati acertou um belo smash, Vini ainda tentou a devolução, mas mandou a bola na rede: 4 a 3. O empate veio no game seguinte, em outra quebra de serviço, com o ponto fechado no smash de Matheus: 4 a 4.

A partir daí Guiñazu e Matías tomaram conta do placar. O nono game foi definido na devolução na rede de Vinicíos: 6×5. Na sequência, Mati fez o 6 a 4 acertando um smash no pé de Matheus. Aproveitando os erros da dupla adversária, principalmente de Vini, a dupla argentina chegou ao sétimo ponto após devolução na rede de Vinicíos.

Na reta final da partida apareceu o talento de Pablo Guiñazu. Primeiro, após lindas jogadas, El Cholo fez o oitavo ponto numa belíssima diagonal. No ponto do jogo, mesmo com Vinicíos no saque, Guiñazu e Matías abriram 0x40 na parcial. Porém, Rijo e Vinicíos igualaram em 40×40 depois que Vini acertou um ace e um smash e aproveitando o erro de Guiñazu para fora. Na bola decisiva, Guiña chamou a responsabilidade e com um belo ataque na paralela fechou o jogo em 9×4, garantindo a vaga para a final.

Na decisão, contra Guilherme Heck e Leonardo Brum, Cholo e Mati não tiveram dificuldades para vencerem o jogo. Abrindo uma vantagem elástica logo no início e com a outra dupla abusando dos erros, os argentinos fecharam o jogo em 9 a 2, se sagrando campões da categoria 4ª Masculina.

4ª Masculina: Campeões Mati e Guiñazu e vice-campeões Guilherme e Leonardo.

OPEN MASCULINA

Ao todo, 15 duplas entraram na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 mil. A categoria foi disputada no mesmo formato da 4ª Masculina, porém, com os jogos (a partir das quartas de final) sendo decididos em dois sets de seis com um tie break até 10 (ou dois pontos de diferença) caso seja necessário.

Após grandes jogos, as duas duplas que chegaram a final foram Felipe Teichmann e Augusto e Henrique e João. Vale destacar que João venceu a 1ª etapa do Circuito Verão Padel em dezembro do ano passado, mas jogando ao lado de Alex Sebem. Naquela ocasião, Henrique, que também disputou a competição (ao lado de Joel), acabou caindo na 1ª fase. Já Teichmann e Augusto não estiveram presentes na 1ª etapa do Circuito.

1º SET – O primeiro set foi marcado por um vareio de Henrique e João. A dupla chegou a abrir 4 a 0. Os dois primeiros pontos saíram em erros de Felipe: um na devolução na rede e o outro em um lobe para fora. Na sequência, foi a vez de Augusto errar e mandar a devolução na rede. Já o quarto ponto saiu no belo smash de João.

Com quase nada dando certo, Felipe e Augusto ainda chegaram a descontar com o smash de Augusto. Mas em outra devolução na rede de Felipe, Henrique e João ficaram a um ponto de fechar o set. Com Teichmann no saque, Felipe e Augusto conseguiram salvar três sets points, mas na bola decisiva, João acertou um belo smash e fechou o set em 6×1.

2º SET – O segundo set começou equilibrado.Precisando se recuperar do fiasco do primeiro set,Felipe e Augusto saíram perdendo, após Teichmann mandar a devolução do saque de Henrique na rede. O empate saiu no game seguinte, quando Henrique tentou salvar o smash de Felipe, mas acabou mandando a bola para fora.

No 3º game, Teichmann mandou um smash na rede, deixando o marcador em 2 a 1. Na sequência, Felipe acertou o smash e deixou tudo igual: 2 a 2. A virada veio com quebra de serviço no quinto game, com direito a dois smashs seguidos de Felipe.

Nessa altura do jogo, a dupla já havia voltado para a partida e conseguiu confirmar o serviço na largada na paralela de Augusto, fazendo 4×2. No sétimo game, mesmo com João no saque, Felipe e Augusto fizeram o 5×2, após ataque de Teichmann no fundo da quadra.

Errando muito, Henrique e João viram a dupla adversária abrir 0x40 no oitavo game. No ponto seguinte Felipe e Augusto aproveitaram o 1º match point para fechar o set em 6×2. Augusto atacou uma bola no fundo e Henrique não conseguiu defender: esse foi o ponto do 1 a 1, que levou a partida para o tie break.

TIE BREAK – Com um início arrasador, Felipe e Augusto abriram 5 a 0 no tie break. O primeiro ponto já foi com quebra, no ataque de Augusto no fundo da quadra. Na sequência, Augusto foi para o saque e com dois smashs de Teichmann a dupla fez 3 a 0. Mesmo com João sacando, Augusto e Felipe seguiram abrindo vantagem no marcador, dessa vez com dois de pontos de Augusto, um na devolução do saque (4×0) e outro num belo smash (5×0).

O primeiro ponto de Henrique e João só saiu após o ataque de Augusto na rede: 5×1. E a reação parou por aí. O sexto ponto saiu na bola na rede de Henrique. Depois Henrique foi para o saque e acabou cometendo dupla falta. O erro era sinal que a dupla realmente estava entregue. Para piorar, no lance seguinte, Augusto acertou um belo smash em cima de Henrique, fazendo 8 a 1.

Indo para o tudo ou nada, João mandou no vidro o smash: 9 a 1. Agora, Felipe e Augusto estavam a uma bola do título. Augusto teve a bola para fechar, mas acabou atacando para fora. Com 9 a 2 no placar, João foi para o saque sabendo da missão impossível que ele e Henrique tinham para virar o jogo. Ansiosos para fecharem a partida, Felipe acabou errando dois ataques seguidos (um na rede e uma bola forçada no fundo), deixando o marcador em 9 a 4.

Ainda com excelente vantagem, Teichmann foi para o saque. Após devolução de Henrique, Felipe acertou um belo smash e fechou o jogo em 10 a 4, confirmando o título da Open Masculina para ele e o parceiro Augusto. Além do troféu, a dupla levou para casa um cheque no valor de R$ 1,5 mil.

Open Masculina: Campeões Felipe e Augusto e vice-campeões Henrique e João.

AS OUTRAS CATEGORIAS

3ª FEM. Camila/Jéssica 9 X 6 Roberta/Karine 4ª FEM. Bianca/Júlia 9 X 7 Melissa/Maria 5ª FEM. Laiza/Gleiza 9 X 4 Cristina/Fernanda 3ª MASC. Luciano/Luiz Mário 9 X 4 Arthur/Tiago 5ª MASC. Deiverson/Cristian 9 X 5 Josué/Gilberto

3ª Masculina: Campeões Luciano e Luiz Mário e vice-campeões Arthur Prass e Tiago.

5ª Masculina: Campeões Deiverson e Cristian e vice-campeões Josué e Gilberto.

3ª Feminina: Campeãs Camila Bloss e Jéssica e vice-campeãs Roberta e Karine.

4ª Feminina: Bianca e Júlia Campeãs e vice-campeãs Melissa e Maria Eduarda.

5ª Feminina: Campeãs Laiza e Gleiza e vice-campeãs Cristina e Fernanda.

EM TEMPO – Depois das unidades de Osório e Xangri-lá, a Padel Life agora conta com uma unidade em Caxias do Sul, na Serra. O novo espaço passa funcionar aonde ficava a Padel Land. O lugar possui cinco quadras e está localizado na Rua Jacob Luchesi, 2.371, no bairro Santa Catarina.

FOTOS: Divulgação

TABELA COMPLETA

