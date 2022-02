Entre os dias 10 e 13 de fevereiro, Osório e Xangri-lá foram palco da 3ª etapa do Circuito Verão Padel Life 2022 – Lima & Lucas. A competição contou com aproximadamente 100 duplas inscritas, do RS e de fora do Estado, nos naipes Masculino (Open, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª categoria) e Feminino (3ª, 4ª e 5ª e 6ª categoria). Foram entregues troféus para as duplas campeãs e vice em todas as categorias. Além disso, na Open, foi entregue o prêmio de R$ 1,5 mil a dupla campeã.

Organizada pela Padel Life, a competição contou com os seguintes patrocinadores: Drop Shot BR, FNP Capão da Canoa, Chopp Brahma Express Litoral, Lima & Lucas Imóveis, Doces Maquiné, Pedrazzi Imóveis, Grupo Zonanova, Alma Pescados, Construtora Investe, Lagoon Marina Club, AS Celular Osório, Sistema Sul Certificadora, Online Carros, Petiskos Restaurante e Guaíba Car.

Os jogos foram disputados em set único de nove pontos. Vale destacar que na Open Masculina, a partir das semifinais, os jogos foram disputados em dois sets de seis pontos, com tie break de 10, quando necessário. As partidas aconteceram em Osório e Xangri-lá, nas quadras da Padel Life.

6ª FEMININA – Ao todo, cinco duplas disputaram a competição. O grupo A só contou com duas duplas. No único jogo da chave, Daniela e Mirella venceram Victória e Débora por 9 a 3. Com o resultado Daniela e Mirella passaram em primeiro e mesmo com a derrota, Victória e Débora também avançaram para as semifinais.

No grupo B, Helen e Ana terminaram em primeiro lugar com duas vitórias (ambas por 9 a 3) em cima de Silvana/Daiane e Juliana/Nanda. Na disputa do 2º lugar, quem levou a melhor foi Silvana e Daiane, com direito a vitória no tie break. Já nas semifinais Daniela e Mirella derrotaram Silvana e Daiane por 9×2 e Helen e Ana fizeram 9×2 para cima de Victória e Débora.

FINAL – Daniela Lorenzini/Mirella Ruschel 9 X 1 Helen Dávilla/Ana Nascimento

A decisão da 6ª Feminina foi um verdadeiro atropelo de Daniela e Mirella sobre a dupla adversária. Helen e Ana chegaram a sair na frente, fazendo 1 a 0 na confirmação do serviço. Após fazerem 40×30, a confirmação do game só saiu no ponto de ouro, na devolução na rede de Daniela.

A mesma Daniela faria o ponto do empate no game seguinte, após acertar um smash. A partir daí ela e a parceira Mirella tomaram conta do jogo e não tiveram muitas dificuldades para ampliar o marcador e confirmar o título com um placar expressivo de 9×1.

A virada saiu na primeira quebra de serviço, após Ana mandar dois smashs seguidos no vidro. No quarto game, a definição saiu no ponto de ouro (40×40): Mirella mandou um smash em cima de Ana, que não conseguiu devolver, fazendo 3×1 na partida. Já no 5º game, mais uma quebra: o ponto final saiu em mais um erro de Ana, que mandou a devolução na rede, cedendo o 4×1.

Com Dani no saque, a dupla chegou a abrir 40×0 na parcial, graças aos erros de Helen e Ana, e fechou o sexto game na diagonal de Daniela: 5×1. O sexto ponto saiu na 3ª quebra do jogo, após Helen tentar um lobe que acabou não passando da rede. E erros seguiam por parte de Helen e Ana. No saque de Mirella, Helen mandou a devolução na rede, cedendo o sétimo ponto para a dupla. Na sequência, Mirella acertou um belo smash, fazendo 8×1, deixando a sua dupla a um ponto do título.

Como Daniela no saque, a dupla abriu 40×0 na parcial. Porém, a dupla adversária ameaçou uma reação, conseguindo salvar dois match points: primeiro na diagonal de Ana e na sequência, aproveitando o smash na grade de Dani. Entretanto, o esforço da Ana e Helen foi em vão. Podendo fazer 40×40, Ana mandou o lobe no vidro, mais um erro que acabou fechando a partida em 9×1 e confirmando o título da categoria para Daniela e Mirella.

6ª Feminina: Campeãs Daniela e Mirella e vice-campeãs Helen e Ana.

5ª FEMININA – Ao todo, seis duplas disputaram a competição. Na chave A, Dine e Roberta avançaram em primeiro, com duas vitórias em dois jogos: 9×2 em Sofia/Millena Friedrich e 9×6 em Priscila/Neusa. Na disputa do 2º lugar, melhor para Sofia e Millena, que derrotaram Priscila e Neusa pelo placar de 9 a 2.

No grupo B, o primeiro lugar ficou com Sabrina e Paula. A dupla venceu Rosana/Milena Ribeiro (9×6) e Michele/Maiara (9×5). No duelo pela 2ª posição, Rosana e Milena Ribeiro venceram Michele e Maiara por 9 a 3. Já nas semifinais, Rosana e Milena Ribeiro avançaram ao derrotarem Dine e Roberta por 9×7. No outro jogo, Sabrina e Paula derrotaram Sofia e Millena Friedrich por 9 a 6.

FINAL – Sabrina Seleri/Paula Pereira 9 X 2 Rosana Dullius/Milena Ribeiro

Em outra final com placar elástico, Sabrina e Paula não deram chances para Rosana e Milena. O primeiro game foi equilibrado e no ponto de ouro, Sabrina acertou um belo saque para fazer 1 a 0. No game seguinte, saiu a primeira quebra. Mesmo com Milena no saque, Sabrina e Paula fizeram 15×40 e no smash no vidro de Rosana, fecharam a parcial, fazendo 2×0.

No 3º game, Sabrina e Paula abriram 40×15 e no smash de Sabrina, ampliaram a vantagem: 3×0. Rosana foi para o saque e com duas duplas faltas, Sabrina e Paula fecharam o game: 4×0. Sabrina foi para o saque e a dupla abriu 40 a 0 na parcial. Após Sabrina mandar o smash no vidro, ela mesma fechou a parcial com um belo ace.

No sexto game, houve uma ameaça de reação. Com Milena no saque, ela e a parceira chegaram a abrir 40 a 0. Mas Sabrina e Paula foram buscar, fazendo 40×40, no ataque no vidro de Milena e dois ataques certos de Paula. No ponto decisivo, após boa troca de bolas, Sabrina fez o 6×0 em um belo smash.

No sétimo game, com Paula no saque, ela e a parceira fizeram 40×0. No lance seguinte, Rosana tentou explorar o vidro, mas a bola acabou não passando: 7×0. No oitavo game, Rosana foi para o saque e ela e a parceira conseguiram fazer 40×0. Mas novamente a dupla voltou a desperdiçar os match points e no smash de Rosana no vidro, viram Sabrina e Paula ficarem a um ponto do título.

Indo para o tudo ou nada, Rosana e Milena tinham que reverter uma grande diferença para conseguir levar o jogo para o tie break e ainda seguirem vivas na briga pela vitória. Vale destacar que nas semifinais, a dupla já havia conseguido reverter um placar adverso contra Dine e Roberta. Após saírem tomando 0x5 e chegarem a estar perdendo por 3×7, elas conseguiram uma reação incrível e viraram a partida para 9×7.

A missão era quase impossível, mas mesmo assim, Rosana e Milena lutaram até o final. Com Sabrina no saque, elas conseguiram abrir 0x40. Na primeira chance de quebra, Rosana mandou o smash na rede. Na bola seguinte, Paula acertou um smash em cima de Milena. Será que iria vir mais uma virada? Dessa vez não. No terceiro match point, Sabrina mandou o smash no vidro, confirmando a quebra do serviço e o primeiro ponto na partida para Rosana e Milena.

No décimo game, Milena foi para o saque e ela e sua parceira fizeram 40×15. Porém, elas tomaram o 40×40, no smash de Paula e no voleio na grade de Rosana. No ponto de ouro, Milena acertou um ace, descontando o marcador para 8×2. A reação da dupla seguia firme. Mesmo com Paula no saque, Milena e Rosana abriram 0x40, com três erros de Paula (dois smash no vidro e um na rede). Na sequência foi a vez de Milena errar três ataques, sendo dois na rede e um para fora, deixando a parcial em 40×40. Com mais uma chance de fechar o jogo, Paula e Sabrina viram o lobe de Rosana ir para fora, lance que fechou o jogo em 9×2, confirmando o título da 5ª Feminina para a dupla.

5ª Feminina: Campeãs Sabrina e Paula e vice-campeãs Rosana e Milena.

OPEN MASCULINA – Ao todo, 15 duplas entraram na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 mil. Elas foram divididas em cinco chaves com três cada, avançando os cinco primeiros e um segundo colocado para as quartas. As outras quatro duplas que terminaram em 2º passaram por um play-off para definir os últimos classificados para as quartas de final. Vale ressaltar que os jogos, a partir das semifinais, foram decididos em dois sets de seis com um tie break até 10 (ou dois pontos de diferença) caso fosse necessário.

Após grandes jogos, finalmente chegou a grande decisão da Open Masculina. Henrique e Theo chegaram para a decisão com três vitórias e uma derrota em quatro jogos. A derrota aconteceu na 1ª fase para Juninho e Sebem, no tie break pelo placar de 7×3. O que aparentemente parece ter sido um jogão, foi realmente uma decepção.

Campeonato Manchado – O fato que manchou a partida foi o claro “corpo mole” da dupla, que entregou a partida para os adversários. Para você entender é preciso contextualizar: Theo e Henrique haviam vencido na estreia a dupla formada por Eduardo Sessim e João Pedro por 9×1. Na partida seguinte, Juninho e Sebem foram derrotados por Eduardo e João Pedro no tie break, pelo placar de 9 a 7. Para Eduardo e João Pedro passarem, devido ao saldo de games, só um resultado era necessário, a vitória de Theo e Henrique sobre Juninho e Sebem. Mas não foi isso que aconteceu.

Pelo contrário, por Theo e Henrique serem amigos, eles resolveram realizar a combinação do resultado para que os dois avançassem. Como Theo e Henrique tinham um saldo de games maior, mesmo com a derrota, eles ainda assim terminariam em primeiro no grupo e foi o que aconteceu. Com Theo e Henrique avançando direto para as quartas de final e Juninho e Sebem indo disputar um play-off valendo vaga nas quartas.

O que deu para registrar disso tudo, foi a cara de pau de Theo e Henrique reclamando dos lances na partida e em alguns momentos demonstrando excessos de raiva, como por exemplo Theo sapateando na quadra ou Henrique arremessando a raquete no vidro, e até mesmo os dois discutindo e se xingando, tudo de “mentirinha”. Já para a dupla de Eduardo e João Pedro, que dependia do resultado, sobrou reclamação e a bronca de ter saído da competição ainda na primeira fase da maneira que foi.

“Justiça” e ótima campanha – Na maioria das vezes não há justiça no meio do esporte, mas dessa vez, isso aconteceu, ao menos por um lado. Os beneficiados pela entregada de Theo e Henrique, Juninho e Sebem, acabaram enfrentando Matheus Krebs e Victor Nogueira no play-off, valendo vaga para as quartas. Matheus e Victor tinham ficado em segundo na sua chave, onde venceram Gabriel e Cléo por 9×4 e foram derrotados por Gabiru e Ping por 9×7.

Jogando melhor, Matheus e Victor não deram chances para dupla adversária. Aproveitando os erros de Juninho, eles abriram 1×4 na primeira virada de quadra. Mesmo com boas trocas, Sebem e Juninho não conseguiam reduzir a vantagem e apenas administrando, Matheus e Victor seguiam na frente, vencendo por 3×6. Após mais uma virada de quadra, a dupla conseguiu quebrar o saque de Juninho, fazendo 8×3. Aí foi só confirmar o serviço no saque de Matheus e no voleio na diagonal de Victor, fechar o jogo em 9×4.

Mata-mata – Theo e Henrique, de um lado mais fraco do chaveamento não tiveram dificuldades para chegarem a final. Nas quartas, vitória por 9×6 contra Nicolas e Renato. Já na semifinal, eles derrotaram Gabiru e André Ping por dois sets a zero, com parciais de 6×1 e 6×2.

Enquanto isso, Matheus e Victor suaram para conseguir a vaga na decisão da Open. Nas quartas, em um jogão de bola, eles venceram Felipe Teichmann e Augusto por 9×6. Vale destacar que essa dupla havia vencido a 2ª etapa do Circuito, realizada no início de janeiro. Já na semifinal, Matheus e Victor enfrentaram Jefferson e Cris e venceram por dois sets a zero, com um duplo 6×4.

FINAL – Henrique Marsiglia/Theo 2 (6_6) X 0 (4_0) Matheus Krebs/Victor Nogueira

1º SET – O jogo começou elétrico. Henrique e Theo abriram 40×0 e na bola fatiada de Henrique, a dupla fez 1 a 0. O empate saiu no game seguinte. No ponto de ouro, Theo errou a devolução, deixando tudo igual: 1 a 1. No terceiro game, a decisão ficou novamente para o ponto decisivo, sendo definido na devolução na rede de Victor. Já no quarto game, após boa troca de bolas, Theo mandou o vôlei na rede, deixando tudo igual: 2×2.

No 5º game, após mais um 40×40, Henrique deu uma largada, não dando chances de defesa para a dupla adversária: 3×2. No game seguinte, Matheus e Victor abriram 40×0 na parcial e na bola forçada no fundo de Henrique para fora, conseguiram fazer o 3 a 3. No sétimo game, Matheus e Victor tiveram a chance de quebrar o serviço. No saque de Theo, a dupla fez 15×40, mas acabou tomando o empate. No ponto de ouro, Henrique acertou um belo smash, fazendo 4 a 3.

Novamente, Matheus e Henrique buscaram o empate. Depois de fazer 40×0, a dupla confirmou o serviço no smash de Matheus: 4×4. Já no nono game, Henrique e Theo abriram 40×0 e na devolução para fora de Henrique, fizeram o 5 a 4. No 10º game, mesmo com Matheus no saque, Theo e Henrique fizeram 0x30. Matheus e Victor igualaram a parcial, em 30×30, após dois ataques de Theo na rede. Na sequência, Matheus mandou o smash no vidro, deixando a dupla adversária com dois set points. Na primeira chance para fechar, Victor acertou um belo smash, levando o set para o ponto de ouro. No ponto decisivo, Theo soltou o braço no smash para conseguir a primeira quebra do jogo e fechar o set em 6×4.

2º SET – A derrota no set parece que abalou a dupla de Krebs e Victor, que tomou um vareio no segundo set. Repetindo o primeiro set, Henrique e Theo abriram 40×0 na primeira parcial, fechando o game no lobe no vidro de Matheus. No 2º game, Theo e Henrique fizeram 30×40 e após Victor furar o smash, a dupla fez 2×0, na quebra de serviço.

Com facilidade, Henrique e Theo chegaram ao terceiro ponto no smash de Theo. No quarto game, Victor foi para o saque e ele e Matheus conseguiram fazer 40×15 na parcial. Com Victor muito desconcentrado, o jogador acabou errando as três bolas para fechar o game, vendo a dupla adversária fazer 4 a 0 no marcador.

Com Henrique jogando demais, a dupla fechou o quinto game no smash de Theo. Mesmo com Matheus no saque, Henrique e Theo fizeram 15×40 no sexto game, ficando a uma bola do título. Na primeira chance para fechar, Henrique tentou um voleio na diagonal, mas acabou mandando na rede. Já na sequência, Victor mandou a devolução na rede, fechando o jogo em 6×0 e confirmando a vitória de Henrique e Theo por dois sets a zero, o título da Open e o prêmio de R$ 1,5 mil para a dupla.

Open Masculina: Campeões Theo e Henrique e vice-campeões Matheus e Victor.

OUTRAS CATEGORIAS

CATEGORIA CAMPEÕES FINAL VICES-CAMPEÕES 3ª Masculina Nando Vargas/Rafael Sá 9 X 5 Sapo/Eder 4ª Masculina Breda/Lucas Peludo 9 X 7 Matheus Rijo/Vinicius Sanco 5ª Masculina Gabe Souza/Marco Rodrigues 9 X 7 Marcelo Prestes/Matheus Zenker 6ª Masculina Rogger/Anderson 9 X 7 Maiquel Costa/Layon 3ª Feminina Leila Quaresma/Camila Blos 9 X 8 Ana Cristina/Kelly 4ª Feminina Rafaela Severo/Thais Nunes 9 X 6 Tati Luz/Luciana Mallmann

3ª Feminina: Campeãs Leila Quaresma e Camila Blos e vice-campeãs Ana Cristina e Kelly.

3ª Masculina: Campeões Nando Vargas e Rafael Sá e vice-campeões Sapo e Eder.

4ª Feminina: Campeãs Rafaela e Thais e vice-campeãs Tati e Luciana.

: 4ª Masculina: Campeões Breda e Lucas Peludo e vice-campeões Vinicius e Rijo.

5ª Masculina: Campeões Gabe e Marco e vice-campeões Marcelo e Zenker.

6ª Masculina: Campeões Rogger e Anderson e vice-campeões Maiquel e Layon.

